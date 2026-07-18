ETV Bharat / bharat

১২ বছৰীয়া এটি শিশুক জীয়াই জীয়াই গিলি থ’লে ঘঁৰিয়ালে

উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ঘটনাই সকলোকে আৱেগিক কৰি তুলিছে ৷ বহু চেষ্টাৰ অন্ততো কোনেও বচাব নোৱাৰিলে শিশুটিক ৷

uttar pradesh crocodile attack
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বহৰাইচ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ৷ জীৱিত অৱস্থাতে গোটে গোটে এটি শিশুক গিলি থ’লে এটা ঘঁৰিয়ালে ৷ আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া সঁচা ঘটনা ৷ উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ৷

জানিব পৰা মতে, এজন কৃষকে পথাৰত ধান ৰুই আছিল ৷ খেতিয়কজনৰ নাম উদয় ৰাজ সিং ৷ তেওঁৰ লগত পথাৰলৈ আহিছিল বণ্ডী থানা এলেকাৰ টিকুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা ১২ বছৰীয়া ভতিজাক সুনীল সিঙো ৷ খুৰাকে পথাৰত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে সুনীলে কাষতে থকা নদীত হাত ধুবলৈ নামি যায় ৷

তেনেতে এটা ঘঁৰিয়ালে ১২ বছৰীয়া সুনীলক নদীৰ মাজলৈ টানি নিয়ে ৷ সুনীলে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত সেই সময়ত পথাৰত থকা খুৰাকৰ লগতে আন কেবাজনো লোকে হাতত লাঠী-জোং লৈ নদীত ঘঁৰিয়ালটোৰ পিছ লয় ৷ কিন্তু তেতিয়ালৈ বহু পলম হৈ যায় ৷

নদীত থকা ঘঁৰিয়ালটোৱে সুনীলৰ এখন ভৰি আৰু পেটৰ অংশ খাই পেলায় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সহায়ত সুনীলৰ ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷

বণ্ডী থানাৰ বিষয়া ত্ৰিলোকী নাথ মৌৰ্যই কয়, ‘‘এই ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ । ঘঁৰিয়ালে সুনীলৰ সোঁ ভৰিখনৰ লগতে পেটৰ এটা অংশও খাই পেলায় । যোৱা নিশা উদ্ধাৰকাৰী দলে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।’’

শুকুৰবাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত সুনীলৰ মৃতদেহটো ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে গোটেই পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলৰ মাজত হাহকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । খুৰাক উদয় ৰাজে প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰায় সাত বছৰ পূৰ্বে সুনীলৰ মাতৃ মীনা সিঙৰ মৃত্যু হৈছিল । আনকি পাঁচ বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃ বচৰাজৰো মৃত্যু হৈছিল ।

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান সুনীলৰ দুগৰাকী বায়েক আছে ৷ ডাঙৰজনী শীলু (১৮ বছৰীয়া) আৰু দ্বিতীয়জনীৰ নাম সুমন (১৫ বছৰ) ।

লগতে পঢ়ক : বন্ধ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে দুৰ্গন্ধ, ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি হতবাক আৰক্ষী

লগতে পঢ়ক : স্কুল ভেনত খুন্দা মাৰিলে ৰে'লে, বংগত কেইবাটিও শিশু নিহত

TAGGED:

ঘঁৰিয়ালৰ আক্ৰমণ
উত্তৰ প্ৰদেশত ঘঁৰিয়ালৰ আক্ৰমণ
ঘঁৰিয়ালে গিলিলে শিশুক
CROCODILE CHEWS CHILD ALIVE
UTTAR PRADESH CROCODILE ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.