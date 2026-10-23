আপাৰ চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বিৰোধিতা : অৰুণাচলৰ তিনিখন জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ

আপাৰ চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বিৰোধিতা : অৰুণাচলৰ তিনিখন জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইষ্ট চিয়াং জিলাৰ ৰুকচিনত সৰ্বাত্মক বন্ধ । বন্ধৰ কাৰণ নাজানি বিপাঙত অৰুণাচলমুখী দূৰণিবটীয়া যাত্ৰী ৷
Published : October 23, 2026 at 11:46 AM IST
জোনাই : শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইষ্ট চিয়াং জিলাৰ ৰুকচিনত সৰ্বাত্মক বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে । বন্ধৰ ফলত ৰুকচিনস্থিত ৫১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োপাৰে শ-শ যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ।
লগতে ইষ্ট চিয়াং জিলাৰ ৰুকচিন ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহো বন্ধ হৈ পৰিছে । কিন্তু কিয় এই বন্ধ দিয়া হৈছে, সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীসকল, ফলত অৰুণাচলমুখী দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীসকল বিপাঙত পৰা দেখা গৈছে ৷
সাংবাদিকে এই বন্ধৰ কাৰণ জানিবলৈ বিচৰাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰশাসনৰ লগতে বন্ধ ঘোষণা কৰা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে এই সম্পৰ্কত কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে । ইফালে দূৰণিবটীয়া অৰুণাচলৰ যাত্ৰীসকলক নাইট চুপাৰ বাছসমূহে জোনাই সদৰতে নমাই দিয়ে ।
বহু যাত্ৰী অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, যিসকলে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ কিন্তু চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা ৰোগীকো বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে বাধা প্ৰদান কৰে ।
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত ১১,০০০ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ (Upper Siang Multipurpose Project) বিৰুদ্ধে স্থানীয় জনজাতীয় লোক আৰু বিভিন্ন সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শুকুৰবাৰে ABKU (Adi Bane Kebang - U) ছাত্ৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত অৰুণাচলৰ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ সহযোগত চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰে ৷
চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু ইষ্ট চিয়াঙৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰুকচিন চাৰ্কোলত এই বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় । তদুপৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ ১০ জন সদস্যক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিয়াৰো দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
- আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ শক্তি মন্ত্রণালয়ে আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বাবে চিয়াঙৰ পানী আবদ্ধ কৰি নিৰ্মাণৰ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ৷ আপাৰ চিয়াঙৰ বৃহৎ প্রকল্পটোকলৈ ‘‘আদি জনগোষ্ঠী’’য়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । অৰুণাচলৰ অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৰ বাসভূমিতে এই প্রকল্পটো নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
প্ৰস্তাৱিত ১১,০০০ মেগাৱাটৰ বান্ধটোৱে স্থানীয় ভূমিপুত্র আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ইতিহাস, সভ্যতা সংস্কৃতি নিঃশেষ কৰাৰ লগতে জন্মস্থানৰ পৰা জাতিটোক উচ্ছেদ কৰিব ৷ লগতে ই পৰিৱেশৰ ওপৰতো বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি চিয়াং আৰু আপাৰ চিয়াং জিলাত বসবাস কৰা আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আশংকা কৰিছে ৷
এনএইছপিচিৰ লক্ষ্য, ২০২৮ত প্রকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হ’ব আৰু ২০৩২ত বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব । প্রাথমিক প্ৰস্তাৱ অনুসৰি, প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে ১৩ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ ।