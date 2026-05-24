দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন, ১২ দিনৰ পিছত টুইশা শৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন, ১২ দিনৰ পিছত টুইশা শৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
ভূপালৰ ভদভদা শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় টুইশা শৰ্মাৰ অন্তিম সংস্কাৰ । পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ পৰা অনা হ'ল টুইশাৰ মৃতদেহ ।
Published : May 24, 2026 at 9:58 PM IST
ভূপাল(মধ্যপ্ৰদেশ): ১২ দিনৰ যন্ত্ৰণা, অপেক্ষা, আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত ভূপালৰ ভদভদা বিশ্ৰাম ঘাটত সম্পূৰ্ণ ৰীতি-নীতি আৰু বৈদিক মন্ত্ৰোচাৰণৰে টুইশা শৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । টুইশাৰ মৃতদেহ শ্মশানলৈ অনাৰ পিছতে উপস্থিত প্ৰতিজন লোকৰে চকু চকুলোৰে ভৰি পৰে । কান্দোনত ভাঙি পৰে পৰিয়ালৰ লোক ।
কনিষ্ঠ ভাতৃ হৰ্ষিত শৰ্মাই শোকবিহ্বল হৈ টুইশাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে । এই দৃশ্য দেখি আবেগিক হৈ পৰে উপস্থিত লোকসকল । কন্যাৰ নাম লৈ কান্দোনত ভাঙি পৰে মাতৃ ৷ আনফালে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে ।
১৩ দিনৰ অন্তত কৰা হ'ল টুইশাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
প্ৰায় ১২ দিন ধৰি প্ৰতিবাদ, প্ৰশ্ন আৰু ন্যায়ৰ দাবীৰ অন্তত অৱশেষত ১৩ দিনৰ অন্তত টুইশাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মৃতদেহটো ভূপাল এইমছে পৰিয়ালটোক গতাই দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে মৃতদেহটো ভদভদা বিশ্ৰাম ঘাটলৈ লৈ অনা হয় ।
অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত কান্দোনত ভাঙি পৰিল পৰিয়ালৰ লোক
টুইশা শৰ্মাৰ মৃতদেহ ভদভদা শ্মশানত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তাত উপস্থিত থকা সকলোৰে চকু সেমেকি উঠে । কান্দোনত ভাঙি পৰে টুইশাৰ মাতৃ ৷ তাত উপস্থিত থকা টুইশাৰ ভগ্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে মাতৃক সান্ত্বনা দিবলৈ চেষ্টা কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে চিকিৎসালয়ৰ চৌহদৰ পৰা মৃতদেহ কঢ়িয়াই অনা বাহনখন উলিয়াই অনাৰ লগে লগে পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ ম্লান হৈ পৰে । পৰিয়ালৰ লোকৰ কান্দোন শুনি চিকিৎসালয়ত উপস্থিত থকাসকলৰো চকু সেমেকি উঠে ।
অন্তিম যাত্ৰাত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ অংশগ্ৰহণ
টুইশা শৰ্মাৰ অন্তিম যাত্ৰাত বৃহৎ সংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । সকলোৱে চকুলোৰে বিদায় দিয়া পৰিলক্ষিত হয় । সেনা বিষয়া, আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, সামাজিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যসকলেও অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে । সকলোৱে পৰিয়ালটোক সান্ত্বনা দি বিষয়টোৰ ন্যায্য তদন্তৰ দাবী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি
সোমবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত সম্পন্ন হ’ব এই গোচৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি । শুনানিৰ সময়ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ গিৰিবালা সিঙৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন নাকচ কৰাৰ দাবীৰ লগতে গোচৰটোত বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা ৪০টা আহ্বানৰ তদন্তৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ’ব । তদুপৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়েও বিষয়টোৰ ওপৰত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ তৰিছে আৰু সোমবাৰে শুনানি অনুষ্ঠিত হ’ব । পৰৱৰ্তী আদালতৰ শুনানিৰ বাবে এতিয়া আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে পৰিয়াল আৰু সাধাৰণ জনতাই ।
৩ ঘণ্টা ধৰি চলি টুইশাৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা
টুইশা শৰ্মাৰ মৃতদেহৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি চলে । পৰিয়ালৰ অনুৰোধত মধ্যপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দিল্লীৰ এইমছৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে । দিল্লীৰ এইমছৰ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণ লৈ উভতি আহে । ইয়াৰ পিছতে টুইশা শৰ্মাৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিয়া হয় ।
