২০২০ চনৰ দিল্লী সংঘৰ্ষ: হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত অভিযুক্ত ১২জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ
বিচাৰৰ সময়ত সাক্ষীয়ে নিজৰ সাক্ষ্য প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।
Published : September 1, 2026 at 10:37 AM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ এখন আদালতে হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত ১২জন অভিযুক্তক দোষমুক্ত কৰিছে । ২০২০ চনত উত্তৰ-পূব দিল্লীত সংঘটিত সংঘৰ্ষৰ সময়ত এজন লোকৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত এইসকলক আদালতে দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
দিল্লীৰ কাৰ্কাৰডুমা আদালতে এইদৰে অভিযুক্তসকলক দোষমুক্ত কৰিছে । অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰবীণ সিঙে তেওঁলোকক দোষমুক্ত কৰাৰ আদেশ জাৰি কৰে । এই সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ সিঙে কয় যে কেৱল অবৈধ সভা বা দলত অংশ হোৱা বাবেই এজন ব্যক্তিক অপৰাধৰ বাবে দায়ী কৰিব নোৱাৰি ।
আদালতে দোষমুক্ত কৰা অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত আছে লোকেশ সোলাংকী, পংকজ শৰ্মা, অংকিত চৌধুৰী, প্ৰিন্স, যতীন শৰ্মা, হিমাংশু ঠাকুৰ, বিবেক পাঞ্চল, ঋষভ চৌধুৰী, সুমিত চৌধুৰী, টিংকু অৰোৰা, সন্দীপ আৰু ছাহিল । উল্লেখ্য় যে এই অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে হত্যা, সংঘৰ্ষ, ডকাইতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ।
আদালতে কয় যে অভিযোগকাৰীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত জড়িত থকাৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । এই ৰায় প্ৰদান কৰি আদালতে পুনৰ কয় যে কেৱল একাংশ লোকৰ ভিৰত দেখা পোৱা বাবেই এইটো ধৰি ল’ব নোৱাৰি যে অভিযুক্তজন ঘৰত লুণ্ঠন, ধ্বংস কৰা আৰু অগ্নিসংযোগ কৰা উগ্ৰ লোকসকলৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
আদালতে অভিযোগকাৰীৰ এজন সাক্ষীৰ সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য বুলি বিবেচনা কৰি অভিযোগ খাৰিজ কৰে । অভিযোগকাৰীয়ে দীনেশ ৰাজপুতক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল যদিও সাক্ষ্য দিয়াৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ সাক্ষ্য প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।
এই ঘটনাটো ২০২০ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল । সেই সংঘৰ্ষৰ সময়ত জোহৰিপুৰ ছেক্সনৰ সমীপৰ এটা নলাত মুৰ্ছালিন নামৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । উল্লেখ্য় যে ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ-পূব দিল্লীত সংঘটিত সংঘৰ্ষত ৫৩ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২০০ জন আহত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বাতিল; উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ কেন্দ্ৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ জিলা আদালতত শুনানি, আৰক্ষীক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ