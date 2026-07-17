নীট-ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা, ১১.২১ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা অৰ্জন
ভাৰতৰ ৫৫১খন আৰু বিদেশৰ ১৪খন চহৰত অৱস্থিত ৫,৪৪০টা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে মুঠ ২০ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
Published : July 17, 2026 at 12:06 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে কেলেংকাৰীৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট-ইউজি পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই চলিত বৰ্ষৰ এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে ৷
এক বিবৃতি অনুসৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে সময়মতে চিকিৎসা সেৱাৰ দৰে এটি বিষয়ত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে, তাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
NTA Declares Result of NEET (UG) 2026— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
11.21 lakh candidates qualify;
Results declared in time for counselling and Medical College Admissions;
Toppers from almost all States and Union Territories;
More than 58 per cent of qualified candidates are women;
Examination conducted in…
ভাৰতৰ ৫৫১খন আৰু বিদেশৰ ১৪খন চহৰত অৱস্থিত ৫,৪৪০টা কেন্দ্ৰত চলিত বৰ্ষৰ নীট-ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই পৰীক্ষাত প্ৰায় ২০ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । মুঠ ১১.২১ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে স্নাতক চিকিৎসা, দন্ত চিকিৎসা, আয়ুস আৰু অন্যান্য তেনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰে মাৰ্কশ্বীট অফিচিয়েল ৱেবছাইট neet.nta.nic.in ত উপলব্ধ ।
পৰীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থানপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাৰ্থী, ৰাজ্যিক ভিত্তিত শীৰ্ষ স্থানপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে শ্ৰেণীভিত্তিক শীৰ্ষ স্থানপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাৰ্থী, শ্ৰেণীভিত্তিক কাট অফ মাৰ্ক আৰু ভাষাভিত্তিক অংশগ্ৰহণৰ বিতং বিৱৰণৰ তালিকাও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
এই পৰীক্ষাত প্ৰায় ২০ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ ইয়াৰে ১১.২১ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হয় ৷ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মুঠ ১৩টা ভাষাত পৰীক্ষা দিছিল । সফল প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰৰ ৫৮ শতাংশতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী মহিলা ৷ শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ অধিকাংশৰে বয়স ১৭-১৯ বছৰৰ ভিতৰৰ ।
শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বিশেষত্ব
- ১৩৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৭২০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৬৯০ তকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে
- ৯৩ শতাংশতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নীট-ইউজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল
- ৯৯ শতাংশ প্ৰাৰ্থীৰে বয়স ১৭-১৯ বছৰৰ ভিতৰত
উল্লেখ্য় যে, সমগ্ৰ দেশৰ ৩৬খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰতিটো চুক-কোণৰ পৰাই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ উত্তৰ প্ৰদেশত ১.৭ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহে ৷ আনহাতে, লক্ষদ্বীপত থকা এই পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ৪৩ গৰাকী । সফলতাৰ তালিকাত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰো কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম আছে ৷ ৰাজ্যিক ভিত্তিত শীৰ্ষ স্থানপ্ৰাপ্ত সোতৰজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৭০০ বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ২৬ গৰাকীয়ে ৬৯০ৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিছে ।
শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰা নম্বৰ
- ৭২০ জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৯ জনে ৭০০ ৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিছে
- ১,৪৯২ জন প্ৰাৰ্থীয়ে ৬৫০ বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে
- ১০,১৬০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৬০০ বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে
- ৯০,৭৮০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৫০০ বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে
- ৭২০ ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পঞ্জাবৰ আৰিয়ান গুপ্তা আৰু হাৰিয়ানাৰ পানশুল বঞ্চালে লাভ কৰে । দুয়োগৰাকীয়ে সৰ্বাধিক ৭১৫ নম্বৰ লাভ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ নীট-ইউজি পুনৰ পৰীক্ষা অসমীয়া, হিন্দী, বাংলা, গুজৰাটী, কানাড়া, মালায়ালম, মাৰাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, উৰ্দু আৰু ইংৰাজীকে ধৰি মুঠ ১৩টা ভাষাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: