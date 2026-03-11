১০১ বিধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ ১০৮ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ : নগদ ধন-সোণ জব্দ
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীকেইটাৰ বিপৰীতে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৩২.৯ মিলিয়ন(১২ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ) টকাৰ পুৰস্কাৰ ৷ দলটোত আছিল ৪৪ গৰাকী মহিলা মাওবাদী কেডাৰ ।
Published : March 11, 2026 at 6:58 PM IST
বস্তৰ(ছত্তীশগড়): মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা যুদ্ধত পুনৰবাৰ অভূতপূৰ্ব সফলতা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ । বস্তৰত আত্মসমৰ্পণৰ জৰিয়তে মুলসূঁতিলৈ উভতিব বিচাৰিছে এটা বৃহৎ মাওবাদী বা নক্সালৰ দলে ৷
শেহতীয়াকৈ ডি কে এছ জে ডি চি(দণ্ডকাৰণ্য বিশেষ খণ্ড সমিতি) ৰ ১০৮ টাকৈ মাওবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । দলটোত আছে ৪৪ গৰাকী মহিলা মাওবাদী কেডাৰ । আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীকেইটাৰ বিপৰীতে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৩২.৯ মিলিয়ন(১২ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ) টকাৰ পুৰস্কাৰ ৷ প্ৰায় ১০১ বিধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰও ঘূৰাই দিছে আত্মসমৰ্পণকাৰী মাওবাদীৰ দলটোৱে ।
সৰ্ববৃহৎ শিবিৰ উৎখাত
বুধবাৰে বস্তৰত ১০৮ টা নক্সালবাদীয়ে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বিপৰীতে বিজাপুৰৰ ইন্দ্ৰাৱতী নদীৰ পাৰত উৎখাত কৰা হৈছে বৃহৎ নক্সালবাদী শিবিৰ । এই শিবিৰৰ পৰা নগদ ৩৬.১ কোটি টকা আৰু প্ৰায় ১৬.৪ কোটি টকা মূল্যৰ এক কিলোগ্ৰাম সোণ উদ্ধাৰ কৰা হয় । এয়াই হৈছে দেশৰ নক্সাল বিৰোধী অভিযানৰ সৰ্ববৃহৎ সফলতা ৷
ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত পুনৰ এবাৰ এনেদৰে কয় যে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত নক্সালবাদ নিৰ্মূল নকৰালৈকে জিৰণি নলওঁ । ২০২৭ চনৰ ভিতৰত বস্তৰৰ পৰা নক্সালবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ছত্তীশগড় চৰকাৰে ।
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ কৌশল অব্যাহত থাকিব ৷ তেতিয়ালৈকে আমি নক্সালবাদৰ সম্পূৰ্ণ অন্ত পেলাব পাৰিম ৷ কেন্দ্ৰীয় বাহিনী নিয়োগ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পৰ্যালোচনাৰ সময়ত উল্লেখ কৰে যে ২০২৭ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ আশে-পাশে কেন্দ্ৰীয় বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পৰা যাব । কিন্তু এতিয়াও এবছৰ আৰু এক চতুৰ্থাংশ কাম বাকী আছে । এই বিষয়সমূহৰ সিদ্ধান্ত তাৰ পিছতহে লোৱা হ’ব ৷’’
বস্তৰ এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ : ছত্তীশগড়ৰ গৃহমন্ত্ৰী
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই কয়, ‘‘বস্তৰৰ সকলোতে এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ । সামগ্ৰিকভাৱে ছত্তীশগড়ৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে প্ৰায় ৩০ খন স্থানীয় সমিতি আছিল, ইয়াৰে ২৬ খন সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰা হৈছে । চাৰিখন আঞ্চলিক সমিতি ভংগ হ’বলৈ বাকী আছে আৰু আমি সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছো । আমিও ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত সেইবোৰ ভংগ কৰিম ।’’
কেন্দ্ৰীয় বাহিনীত হোৱা ব্যয় সন্দৰ্ভত বিধানসভাত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছত্তীশগড়ৰ গৃহমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই কয়, ‘‘এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত চুক্তিবদ্ধ হোৱা এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ।’’
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীৰ স্থান আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা পুৰস্কাৰৰ ধন
- পাঁচজন ডি ভি এ চি এম পৰ্যায়ৰ নক্সালবাদীৰ শিৰৰ মূল্য ৪০ লাখ টকা
- দুজন চি ৱাই পি চি এম পৰ্যায়ৰ নক্সালবাদীৰ শিৰৰ মূল্য ১৬ লাখ টকা
- PPCM পৰ্যায়ৰ ১১ টা নক্সালবাদীৰ শিৰৰ মূল্য ৪৭ লাখ টকা
- এ চি এম পৰ্যায়ৰ ২১ টা নক্সালবাদীৰ শিৰৰ মূল্য ১০৫ লাখ টকা
- পি এম পৰ্যায়ৰ ৩৭ টা নক্সালবাদীৰ শিৰৰ মূল্য ৮৯ লাখ টকা
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীৰ সৈতে জড়িত তথ্য
- ছয়টাকৈ সংমণ্ডল সমিতিৰ সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ওপৰত ৪৮ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
- কোম্পানী পাৰ্টী কমিটীৰ তিনিজন সদস্য জড়িত, যাৰ ওপৰত মুঠ ২৪ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
- ১৯ টা পি পি চি এম পৰ্যায়ৰ মাওবাদী, যাৰ ওপৰত মুঠ ১ কোটি ১১ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
- ২৩ টা আঞ্চলিক সমিতিৰ পৰ্যায়ৰ মাওবাদী, যাৰ ওপৰত ১ কোটি ১৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
- দলীয় সদস্য পদৰ ৫৫ টা মাওবাদী, যাৰ ওপৰত ৯৭ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
২০২৬ চনৰ বৃহৎ আত্মসমৰ্পণ
- ৭ জানুৱাৰী, ২০২৬ : চুকমাত ৬৪ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ৯ জানুৱাৰী, ২০২৬ : দান্তেৱাড়াত ৬৩ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ২৩ জানুৱাৰী, ২০২৬ : ধমতাৰীত ৯ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ১৯ জানুৱাৰী, ২০২৬ : গৰিয়াবন্দত ৯ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ১৫ জানুৱাৰী, ২০২৬ : বিজাপুৰত ৫২ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ১৪ জানুৱাৰী, ২০২৬ : চুকমাত ২৯ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ৩০ জানুৱাৰী, ২০২৬ : চুকমাত ৪ টা মাওবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে, যাৰ বিৰুদ্ধে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল
- ৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ : বিজাপুৰত ১২ টা সক্ৰিয় মাওবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে
- ৭ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ : বস্তৰত ৫১ টা দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ : তেলেংগানাত বস্তৰৰ কুখ্যাত নক্সালবাদী দেৱজীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ : বস্তৰত ডি ভি চি এম মলেশ আৰু তিনিটা নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ ।
- ১ মাৰ্চ, ২০২৬ : মহাছামুণ্ডত ১৫ টা নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ১১ মাৰ্চ, ২০২৬ : বিজাপুৰত ১০৮ টা মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
মাওবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ নীতি সন্দৰ্ভত সদনত গৃহমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাই দিয়া পূৰ্বৰ তথ্য
- ৬ বছৰত ৪,৩৪০ টা নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ২০২০ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীলৈ ৪,৩৪০ টা নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ
- ২০২০ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীলৈ ৩,৬৪৪ টা নক্সালবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ
- ২০২০ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীলৈ ৬৬৬ টা নক্সালবাদী নিহত
- ৬ বছৰত ৩,৬৪৪ টা নক্সালবাদী গ্ৰেপ্তাৰ
- ৬ বছৰত ৬৬৬ টা মাওবাদী গুলীচালনাত নিহত
- এতিয়ালৈকে ২,৯৩৭ টা আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীক পুনৰ সংস্থাপন দিয়া হৈছে
- পুনৰ সংস্থাপন দিয়া নক্সালবাদীবোৰৰ ভিতৰত ১,৪৯৬ টাৰ বিৰুদ্ধে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল
- ১,৪৪১ টা নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে কোনো পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল
- ১,৪৯৬ টা নক্সালবাদীৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবদ মুঠ ৫.৬৪ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ’ব ।
- আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীসকলে তিনি বছৰৰ পাছত পুনৰ্বাসনৰ ধন লাভ কৰিব ৷ এই ধন তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ দিয়া হ’ব ৷
- আত্মসমৰ্পণৰ লগে লগে নক্সালবাদীক ৫০ হাজাৰকৈ টকাকৈ দিয়া হয় ।
- পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীবোৰক ৪৯ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাৰ ধন প্ৰদান কৰা হ’ব ।
চলিত বৰ্ষত মাওবাদীৰে হোৱা বৃহৎ সংঘৰ্ষ
- ২৯ জানুৱাৰী, ২০২৬ : বিজাপুৰত হোৱা সংঘৰ্ষত ২ নক্সালবাদী নিহত
- ১৭ জানুৱাৰী, ২০২৬ : বিজাপুৰত হোৱা সংঘৰ্ষত ৬ নক্সালবাদী নিহত
- ৩ জানুৱাৰী, ২০২৬ : সুকমাত হোৱা সংঘৰ্ষত ১২ টা নক্সালবাদী নিহত
- ৩ জানুৱাৰী, ২০২৬ : বিজাপুৰৰ বাছাগুদাত হোৱা সংঘৰ্ষত দুটা নক্সালবাদী নিহত
২০২৫ চনত মাওবাদীৰে হোৱা বৃহৎ সংঘৰ্ষ
- ১৯ ডিচেম্বৰ : পূৰ্বে ৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা নক্সালবাদী বিজাপুৰত হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত
- ১৮ ডিচেম্বৰ : সুকমাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৩ নক্সালবাদী নিহত
- ৩ ডিচেম্বৰ : গংগালুৰুত হোৱা সংঘৰ্ষত পি এল জি এ কোম্পানীৰ কমাণ্ডাৰকে ধৰি ১৮ টা নক্সালবাদী নিহত, ৩ জোৱান শ্বহীদ
- ১২ নৱেম্বৰ : বিজাপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সংঘৰ্ষ, ৬ টা নক্সালবাদীৰ মৃত্যু
- ২১ মে’ : নক্সালবাদী শীৰ্ষ নেতা বাসৱৰাজুকে ধৰি ২৮ টা নক্সালবাদীক হত্যা
- ১৫ মে’ : বিজাপুৰৰ কাৰেগুটা পাহাৰত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত ৩১ টা নক্সালবাদী নিহত
- ১২ এপ্ৰিল : দান্তেৱাড়া-বিজাপুৰ সীমান্তত নক্সালবাদী সংঘৰ্ষত ৩ টা মাওবাদী নিহত
- ৩১ মাৰ্চ : পূৰ্বে ৪৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা এগৰাকী মহিলা নক্সালবাদীৰ দান্তেৱাড়া-বিজাপুৰ সীমান্তত মৃত্যু
- ২৯ মাৰ্চ : সুকমাত নক্সালবাদীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ঝিৰাম কাণ্ডৰ সৈতে জড়িতকে ধৰি ১৭ টা নক্সালবাদী নিহত
- ২০ মাৰ্চ : বিজাপুৰ আৰু কাংকেৰত দুটাকৈ সংঘৰ্ষত ৩০ টা নক্সালবাদীৰ মৃত্যু
- ৯ ফেব্ৰুৱাৰী : বিজাপুৰৰ গুলীচালনাত ৩১ টা মাওবাদী নিহত
- ২০-২১ জানুৱাৰী : গৰিয়াবন্দত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত ১৬ টা মাওবাদীৰ মৃত্যু
- ১৯ জানুৱাৰী : কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য জয়ৰাম ওৰফে চলাপাঠীকে ধৰি ১৪ টা মাওবাদী নিহত
- ১৬ জানুৱাৰী : বিজাপুৰত হোৱা ভয়াৱহ সংঘৰ্ষত ১৮ টা নক্সালবাদীৰ মৃত্যু
২০২৪ চনত নক্সালৰ বৃহৎ সংঘৰ্ষ
- ২২ নৱেম্বৰ : চুকমা জিলাত হোৱা সংঘৰ্ষত ১০ টা মাওবাদী নিহত
- ৪ অক্টোবৰ : আবুঝামদত সংঘটিত হোৱা এক সংঘৰ্ষত ৩৮ টা নক্সালবাদী নিহত
- ১০ মে’ : বিজাপুৰ জিলাত হোৱা সংঘৰ্ষত ১২ টা নক্সালবাদীৰ মৃত্যু
- ১৬ এপ্ৰিল : কাংকেৰ জিলাৰ সংঘৰ্ষত ২৯ টা নক্সালবাদীৰ মৃত্যু
- ২ এপ্ৰিল : বিজাপুৰ জিলাৰ সংঘৰ্ষত ১৩ টা মাওবাদী নিহত
আন একাংশ সংঘৰ্ষ
- ৭ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০১৯ : বিজাপুৰত হোৱা এক বৃহৎ গুলীচালনাত ১০ টা মাওবাদী নিহত ।
- ৬ আগষ্ট, ২০১৮ : চুকমাত এক গুলীচালনাৰ ঘটনাত ১৫ টা মাওবাদী নিহত
- ২ মাৰ্চ, ২০১৮ : বিজাপুৰ জিলাত আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত ১০ টা মাওবাদী নিহত
- ২৭ নৱেম্বৰ, ২০১৪ : চুকমা জিলাত হোৱা এক সংঘৰ্ষত ১৫ টা মাওবাদী নিহত
- ১৬ এপ্ৰিল : বস্তৰ অঞ্চলৰ ঘন বনাঞ্চলত হোৱা সংঘৰ্ষত ১০ টা মাওবাদীৰ মৃত্যু
- ২৯ জুন, ২০১২ : দান্তেৱাড়াত হোৱা এক গুলীয়াগুলীত চি আৰ পি এফে এগৰাকী মহিলাকে ধৰি ২০ টা নক্সালবাদীক হত্যা কৰে । আহত হয় ৬ জোৱান ।
- ২৩ নৱেম্বৰ, ২০১০ : দান্তেৱাড়াৰ জাগৰগুণ্ডা অঞ্চলত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত ২০ টা নক্সালবাদীক সৈনাই হত্যা কৰে ।
- ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০০৮ : বিজাপুৰত দুটা পৃথক গুলীচালনাৰ ঘটনাত ১৩ টা নক্সালবাদীৰ মৃত্যু । শ্বহীদ চি আৰ পি এফ জোৱান ।
- ১০ জুলাই, ২০০৭ চন : দান্তেৱাড়াত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত ২০ টা মাওবাদী নিহত, ৯ জন জোৱান আহত
