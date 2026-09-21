এটা দুটা নহয়, ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰিৰ ১০৫ টা ঘটনা বন্দী চিচিটিভিত

এটা দুটা নহয়, ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰিৰ ১০৫ টা ঘটনা বন্দী চিচিটিভিত
ছলিচিটৰ জেনেৰেল বা মহাধিবক্তা তুষাৰ মেহতাই ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰি সন্দৰ্ভত সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণ আৰু এতিয়ালৈকে হোৱা গ্ৰেপ্তাৰৰ সবিশেষ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে ।
Published : September 21, 2026 at 7:38 PM IST
নতুন দিল্লী : অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত দান-বৰঙণি চুৰিৰ অভিযোগৰ তদন্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰা হৈছে যে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত অনুদান চুৰিৰ ১০৫ টা ঘটনা মন্দিৰৰ চিচিটিভিত ধৰা পৰিছে । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা হয় ।
মহাধিবক্তা তুষাৰ মেহতাই অনুদান চুৰিৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ প্ৰতিবেদনৰ সবিশেষ প্ৰদান কৰে । মেহতাই কয় যে এই গোচৰৰ প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা বিধিগত ৯০ দিনৰ সময়সীমা অতি সোনকালে শেষ হ'ব ।
মেহতাই কয়, "প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰৰ দিনটোৰ পৰা ৯০ দিনৰ বিধিগত সময়সীমা ২৫ ছেপ্টেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব । গতিকে আমি অভিযোগনামা দাখিল কৰিব লাগিব, নহ'লে অভিযুক্তই ডিফল্ট জামিনৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
ইয়াৰ পিছতে বিচাৰপীঠে দণ্ডাধীশক অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত আইন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ছীল কৰা কভাৰত এছআইটিয়ে দাখিল কৰা ষ্টেটাছ ৰিপ'ৰ্ট পৰীক্ষা কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে এছআইটিক তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তলৈ আহিবলৈ কয় আৰু অনুদান চুৰি গোচৰৰ তদন্তত হোৱা অগ্ৰগতিৰ ওপৰত ছীল কভাৰত নিজৰ ষ্টেটাছ ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ এছ আই টিক নিৰ্দেশ দিছিল ।
ইফালে অনুদান চুৰি সন্দৰ্ভত সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণ আৰু এতিয়ালৈকে কৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ বিষয়েও উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰা হয় । চিচিটিভিৰ ফুটেজ, সাক্ষীৰ বক্তব্য আৰু বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য প্ৰমাণৰ সবিশেষৰ বিষয়েও বিচাৰপীঠক অৱগত কৰা হয় ।
ষ্টেটাছ ৰিপ'ৰ্টত চিচিটিভিৰ ফুটেজ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত চিচিটিভি ফুটেজৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰা ১০৫ টা অনুদান চুৰিৰ কাণ্ডৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে, য'ত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ।
প্ৰতিবেদনত লগতে ইংগিত দিয়া হৈছে যে কিছুমান অভিযুক্ত চিচিটিভিত চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছে আৰু চিচিটিভিৰ ফুটেজ, মোবাইল ডাটা আৰু চিডিআৰ ইয়াৰ মূল প্ৰমাণ । ইফালে বিচাৰপীঠে আদালতত দাখিল কৰাৰ পিছত অভিযোগনামাৰ প্ৰতিলিপি তেওঁলোকৰ সন্মুখত দাখিল কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায় ।
উল্লেখ্য যে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগত চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীৰে কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই তথ্যবোৰ পোহৰলৈ আহে ।
লগতে পঢ়ক :
ন্যায়াধিকৰণ হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰাণ, আন্তঃগাঁথনি অবিহনে কেনেকৈ কাম কৰিব ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন