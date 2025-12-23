১,০০০ ৰান্ধনি, ৩০,০০০ অতিথিৰে এখন ব্যয়বহুল বিবাহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দেশবাসীৰ

১,০০০ ৰান্ধনি, ৩০,০০০ অতিথিৰে এখন ব্যয়বহুল বিবাহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দেশবাসীৰ
এইখন বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাৰ নামত ব্যয় হৈছিল কোটি কোটি টকা, য’ত আছিল ২৫ বিধ খাদ্য, ১,০০০ ৰান্ধনিকে ধৰি বৃহৎ সংখ্যক অতিথি ৷
Published : December 23, 2025 at 6:28 PM IST
ৰাইজেন(ভূপাল): বিয়া হৈছে দুটা জীৱন, দুটা পৰিয়ালক এক কৰাৰ অৰ্থে পতা মাংগলিক অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাইজেনত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এক বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানে মাথোঁ দুটা জীৱন বা পৰিয়ালক একত্ৰিত কৰাই নহয়, বৰং ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলা আৰু আন আন ৰাজ্যসমূহকো একত্ৰিত কৰিলে ।
ৰাইজেনত হোৱা এয়া মাথোঁ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাই নাছিল, বৰঞ্চ মুকলি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দশেৰাৰ উৎসৱৰ দৰেই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
দশেৰাৰ অনুষ্ঠানসমূহ যেনেকৈ মিনি টাউনশ্বিপলৈ ৰূপান্তৰ হয়, ঠিক তেনেকৈয়ে সাঁচিৰ বিধায়ক ড৹ প্ৰভুৰাম চৌধুৰীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৰ্ব চৌধুৰীৰ বিবাহ অনুষ্ঠান মিনি টাউনশ্বিপলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ উপৰিও দখল কৰে সংবাদ শিৰোনাম ৷ অভ্যৰ্থনাস্থলীত ৩ লাখ বৰ্গফুটৰ এক বিশাল তম্বু স্থাপন কৰা হৈছিল য’ত ৩০ হাজাৰৰো অধিক অতিথিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কোনোধৰণৰ হৈ-চৈ অবিহনেই বিয়াখন অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত চৌধুৰী পৰিয়ালৰ কোনো চিনাকি মানুহ নিমন্ত্ৰণৰ পৰা বাদ পৰা নাছিল ।
সাধাৰণতে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে মানুহৰ জীৱনৰ স্মৃতি সাঁচি ৰাখিবলৈ পতা হয় যদিও এইখন বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান যেন মাথোঁ ফটো উঠিবলৈ, বিত্তীয় স্থিতি আৰু সীমাহীন ব্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সহজতে বিচাৰি পোৱা এক সুযোগহে আছিল ৷
অনুষ্ঠানটোৰ বাবে আঠ একৰ ৰাজহুৱা ভূমিত বেৰিকেডেৰে ঘেৰি ধৰা হৈছিল আৰু তাৰ ওপৰত কাৰ্পেট পাৰি দিয়া হৈছিল । ভি ভি আই পি আৰু ভি আই পি অতিথিসকলৰ বাবে ৰেড কাৰ্পেটৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে অভ্যৰ্থনাস্থলীৰ চৌদিশে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছিল ৷ আনকি সন্ধিয়া সময়ত ভি আই পিৰে ভৰি থকা অভ্যৰ্থনাস্থলীৰ সমীপৰ পথসমূহ ৰাজহুৱা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাইজেনৰ স্থানীয় লোকসকল বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৷
মন্ত্ৰী, উদ্যোগপতি, দলীয় নেতা, সমৰ্থকসকলে বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি দখল কৰিছিল সংবাদ শিৰোনাম ৷ তেওঁলোকৰ বাবে কৰা ব্যৱস্থা আছিল অসাধাৰণ । প্ৰায় ১০০০ ৰান্ধনিক অনুষ্ঠানটো চম্ভালিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছিল ৷ কেটেৰাৰ আজব সিং ঢাকাদৰ মতে, ৰান্ধনিসকলে ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুয়োধৰণৰ খাদ্যকে ধৰি ২৫ বিধ ভিন ভিন প্ৰকাৰৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু ৩০ হাজাৰৰো অধিক থালিৰ বাবে খাদ্য পৰিবেশন কৰিছিল ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জগদীশ দেৱড়া, মন্ত্ৰী গোবিন্দ সিং ৰাজপুতৰ লগতে কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকি বিবাহৰ অনুষ্ঠানটোক ৰাজনৈতিক চৰ্চাৰ মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ৷
অনুষ্ঠানটোৰ বেৰিকেড নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল লোকনিৰ্মাণ বিভাগ ৷ বিশেষ নিৰাপত্তাৰো ব্যৱস্থা থকা বিবাহৰ অভ্যৰ্থনাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জাকজমকতা দেখি স্বাভাৱিকতে ৰাইজেনৰ বাসিন্দাসকল স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল ৷ কিয়নো এনে দৃশ্য তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছিল ৷
মনোৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থাও সমানেই চকুতলগা আছিল । ৰাজস্থানৰ প্ৰখ্যাত শিল্পীসকলক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু লোকনৃত্য আৰু পৰম্পৰাগত সংগীতে সন্ধিয়াটোত ৰং দুগুণে চৰাইছিল ৷
এই বিবাহৰ অনুষ্ঠানটোত প্ৰকৃততে কিমান পৰিমাণে ধন ব্যয় কৰা হৈছিল, তাৰ কোনো সঠিক তথ্য নাই ৷ তথাপিও স্থানীয় লোকসকলে দাবী কৰা মতে, ইয়াত কোটি কোটি পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰা হৈছিল, যিটো কোনো উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ সমতুল্য ৷
কিন্তু ৰাইজেনৰ এই বিবাহ অনুষ্ঠানটো ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ পুত্ৰ অভিমন্যুৰ বিবাহৰ সৈতে আছিল একেবাৰে বিপৰীত ৷ যিয়ে নিজৰ সৰলতাৰ বাবেহে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল ৷ তেওঁৰ বিবাহ আছিল ২২টা দম্পতীৰে সৈতে অনুষ্ঠিত গণ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ এক অংশ ৷
মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া বিয়া যেন কোনো দুখন হৃদয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আদান-প্ৰদান নহয়, বৰং এক প্ৰকাৰৰ প্ৰচাৰ ষ্টাণ্টহে ৷ একাংশ বিয়া সৰলতাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশ বিয়াত অতিৰিক্ত আড়ম্বৰপূৰ্ণতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
