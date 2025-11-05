১৬ লাখ টকীয়া ঘৰৰ গৰাকী হ’ল দহমহীয়া শিশু

১৬ লাখ টকীয়া ঘৰৰ গৰাকী হ’ল দহমহীয়া শিশু
এটা ঘৰ বিক্ৰীৰ বাবে লটাৰী ! সামাজিক মাধ্যমত নিমিষতে ভাইৰেল হৈ পৰিল এই খবৰ ৷
Published : November 5, 2025 at 8:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: এজন ব্যক্তিয়ে এটা ঘৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা এক ব্যতিক্ৰমী ধাৰণাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ । তেলেংগানাৰ য়াদাদ্ৰী ভূৱনগিৰি জিলাৰ চৌটুপ্পলত অনুষ্ঠিত হোৱা এক লটাৰীৰ জৰিয়তে দহমহীয়া হন্সিকাই লাভ কৰিছে ১৬ লাখ টকা মূল্যৰ এই ঘৰটো ৷
যদিও ৰাজ্যখনত লটাৰী ব্যৱস্থা বৈধ নহয়, তথাপিও ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ এই উদ্ভাৱনী ধাৰণাটোৱে আকৰ্ষণ কৰিছিল স্থানীয় লোকক । যাৰ বাবে ৰাইজে নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আৰু ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ভাবিব নোৱৰা ধৰণে ঘৰটোৰ মূল্যও লাভ কৰে ৷
লটাৰীৰ কাহিনীটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল
য়াদাদ্ৰী ভূৱনগিৰি জিলাৰ চৌটুপ্পলত লাকী ড্ৰ’ পদ্ধতিৰে এটা ৰিড ৰুমকে ধৰি ৬৬ গজৰ এটা ঘৰৰ প্লট বিক্ৰীৰ বাবে ৰখা হৈছিল । ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী কাঞ্চাৰলা ৰামব্ৰহ্ম । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে থকা ঘৰটোৰ ওচৰতে লগোৱা হৈছিল এক বিজ্ঞাপন ৷ যিসকল লোক ঘৰটো ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ্ৰহী, তেনে লোকে পোনতে ক্ৰয় কৰিব লাগিব ৫০০ টকীয়া এক বিশেষ কুপন ৷ এই কুপনৰ জৰিয়তে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰি ঘৰটো গতোৱা হ’ব গৰাকীক ৷
ঘৰটোৰ গৰাকীয়ে এনেদৰে ঘোষণা কৰে, ‘‘স্থানীয় বজাৰৰ দৰ অনুসৰি এই মাটি আৰু ঘৰৰ দাম ১৬ লাখ টকা । ৩০০০ কুপন ছপা কৰা হৈছে । যিসকলে কিনিব বিচাৰে, তেওঁলোকে তেনে কুপন ক্ৰয় কৰি ঘৰতে বাকচ এটাত ভৰাই থব লাগে । লাকী ড্ৰ’ অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’
এই খবৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে, কাৰণ এই ধাৰণাটোৱেই নতুন আছিল । ছাংগাৰেড্ডী জিলাৰ শংকৰপল্লীৰ বাসিন্দা শংকৰে পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্যৰ নামত ক্ৰয় কৰিছিল চাৰিখন কুপন ।
পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি নিৰ্দ্ধাৰিত দিনত কুপন ক্ৰেতাসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই লটাৰী খেল । শংকৰৰ দহমহীয়া কন্যা হন্সিকাৰ নামত লোৱা লটাৰী কুপনৰ নম্বৰটোৱে লাভ কৰে ১৬ লাখ টকা মূল্যৰ ঘৰটো ৷ লটাৰীৰ আয়োজকে ম’বাইল ফোনযোগে হন্সিকাৰ পিতৃ-মাতৃক এই কথা অৱগত কৰে, যিয়ে ২৩০৭ নম্বৰৰ কুপনখন ক্ৰয় কৰিছিল । তেওঁ লগতে কয় যে কুপনৰ গৰাকীৰ অনুৰোধমৰ্মে ঘৰটোৰ মালিকীস্বত্ব পঞ্জীয়ন কৰা হ’ব ৷
ৰামব্ৰহ্মমে কয় যে দুবছৰ ধৰি ঘৰটো বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও ব্যৰ্থ হোৱাত তেওঁৰ মনলৈ এই ধাৰণা আহে ৷ প্ৰায় ৩৬০০ কুপন বিক্ৰী হোৱা বুলি তেওঁ সদৰী কৰে । প্ৰতিখন কুপন ৫০০ টকাকৈ বিক্ৰী হোৱাত তেওঁ অৰ্জন কৰে প্ৰায় ১৮ লাখ টকা ৷ অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনে আশা কৰা ধনতকৈ প্ৰায় দুই লাখ টকা বেছিকৈ তেওঁ লাভ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: হাৰিয়ানাত ২২ বাৰকৈ ভোট দিলে ব্ৰাজিলৰ মডেলে: ৰাহুল গান্ধীৰ বিস্ফোৰণ