দহদিন ধৰি সাগৰত সন্ধানহীন সাতজনকৈ মাছমৰীয়া, অনুসন্ধান অব্যাহত
তেওঁলোকৰ নাওখন ওড়িশাৰ পাৰাদ্বীপ বন্দৰৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে মাছমৰীয়াসকলৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰাই যায় ।
Published : November 25, 2026 at 11:35 AM IST
অমৰাৱতী: কেইদিনমান পূৰ্বে সমুদ্ৰত সন্ধানহীন হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কেইজনমান মাছমৰীয়া ৷ তেওঁলোকে মাছ ধৰা নাওখন ওড়িশাৰ পাৰাদ্বীপ বন্দৰৰ সমীপত উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷
কিন্তু নিৰুদ্দেশ হোৱা কাকিনাডা জিলাৰ মাছমৰীয়াসকলৰ সবিশেষ ১০ দিনৰ পাছতো জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে ।
যোৱা ১০ নৱেম্বৰত পিঠাপুৰম সমষ্টিৰ কোঠাপল্লী মণ্ডলৰ চুববাম্পেটাৰ গিৰিকানা সিমহাদ্ৰী, গমপালা প্ৰকাশ, সুৰদা চিন্না, মেৰুগু নাৰায়ণ, থিৰি নাৰায়ণ, কণ্ডলা ৰামবাবু আৰু সুৰদা কণ্ডলা ৰাও নামৰ মাছমৰীয়া কেইজনে সাগৰত মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল ।
জানিব পৰা মতে, তেওঁলোকৰ নাওখন ওড়িশাৰ পাৰাদ্বীপ বন্দৰৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে মাছমৰীয়াসকলৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰাই যায় । যোৱা ১৪ নৱেম্বৰত মাছমৰীয়াসকলে পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছিল । তাৰ পিছৰে পৰা নাওখনৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে ।
যিহেতু নাওখনৰ ট্ৰেন্সপণ্ডাৰৰ সংকেতো নোহোৱা হৈছিল, গতিকে পৰিয়ালটোৱে ১৯ নৱেম্বৰত উপকুলৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰে । এই তথ্যৰ পিছতে বিষয়াসকলে কাকিনাডা, চেন্নাই আৰু ওড়িশাৰ উপকুলৰক্ষী কেন্দ্ৰৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰে । কাকিনাডা জিলাৰ মীন বিভাগৰ বিষয়াসকলেও ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি পত্ৰ লিখিছিল ।
ভাৰতীয় উপকূলক্ষী বাহিনীয়ে নিজৰ জাহাজ আৰু হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰাদ্বীপ উপকূলীয় অঞ্চলত অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কার্যালয়ৰ পৰা এক বিবৃতি অনুসৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াসকলৰ মোবাইল ফোন আৰু নাওখনৰ ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ চুইচ অফ থকা বুলি বিষয়াসকলে নাইডুক অৱগত কৰে ৷ জিপিএছৰ জৰিয়তেও নাওখনৰ স্থান জানিব পৰা হোৱা নাই ।
মাছমৰীয়াকেইজন আকভান ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত নিৰুদ্দেশ হোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজ । মীন বিভাগৰ উপ-সঞ্চালক কৃষ্ণ ৰাৱে কয় যে এই তথ্য বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ উপকূলক্ষী, নৌসেনা আৰু উপকূলীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা হৈছে ।
পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক অনুসন্ধান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু পৰিয়ালসমূহক নিয়মিতভাৱে অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাটো নিশ্চিত কৰে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যানেও ৭ জন মাছমৰীয়া নিৰুদ্দেশ হোৱাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি পৱন কল্যানে কাকিনাডা জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি ঘটনাৰ লগতে নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চলি থকা তালাচী অভিযানৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে ।
জিলা আয়ুক্তই উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে যে যোৱা ৪ নৱেম্বৰত মাছমৰীয়াসকলে কাকিনাডাৰ পৰা মাছ ধৰাৰ বাবে ৰাওনা হৈছিল । ১০ নৱেম্বৰত তেওঁলোকে বিশাখাপট্টনম বন্দৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ ধৰা মাছ বিক্ৰী কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সেইদিনা পুনৰ সাগৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাহস কৰে ।
ৱাই এছ আৰ চি পিৰ সভাপতি জগন মোহন ৰেড্ডীয়ে নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াসকলৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক তালাচী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: শিহৰণকাৰী! শিশু-মহিলাসহ ছজনক জীৱন্তে নলালৈ দলিয়ালে দুৰ্বৃত্তই