প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা... - ZUBEEN GARG LIVE
Published : September 22, 2025 at 8:02 AM IST
সৰুসজাইত জনসমুদ্ৰৰ মাজত জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । সকলো ওলাই আহিছে শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ । আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰেও অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ । লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষশ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত । ব্যাপক জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । শনিবাৰে চৰকাৰীভাৱে দেওবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিল; কিন্তু পলমকৈ সৰুসজাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগতে জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । দেওবাৰে ওৰে নিশাও হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে হিয়াৰ আমঠু জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ ২৩ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান ।