অসমৰ প্ৰথমজন অ-কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ অমিত শ্বাহৰ LIVE - FORMER CHIEF MINISTER GOLAP BORBORA

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 29, 2025 at 4:26 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 5:27 PM IST

1 Min Read
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান ৷ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ আজিৰ দিনটোৰ এয়া তৃতীয়টো কাৰ্যসূচী ৷ তৃতীয় কাৰ্যসূচীৰূপে শুকুৰবাৰে অসমত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে সন্ধিয়া গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহ দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথা আছে ৷ ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীৰ খাৰঘূলিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ৰাজভৱনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইঙৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে ৷ লগতে উক্ত অনুষ্ঠানতেই ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ফৰেনছিক পৰীক্ষাগাৰৰ ই-উদ্বোধন আৰু আই টি বি পি, এছ এছ বি তথা অসম ৰাইফলছৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ই-উদ্বোধন তথা ই-আধাৰশিলা স্থাপন কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত অংশ লয় । ইয়াৰ পৰাই ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজায় অমিত শ্বাহে ৷
Last Updated : August 29, 2025 at 5:27 PM IST

