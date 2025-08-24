আজি বড়োলেণ্ড বেআইনী অস্ত্ৰৰ পৰা মুক্ত : প্ৰমোদ বড়ো - BTC ELECTIONS 2025
Published : August 24, 2025 at 1:07 PM IST
চতিয়া : বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈছে । বিটিআৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ওদালগুৰি জিলাৰ(পূৰ্বৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ) মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নগদাস্থিত চৌৰাং হাইস্কুল প্ৰাংগনত ইউপিপিএল দলে বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰে । ৬ সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থকা উক্ত নিৰ্বাচনী সভাত বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰমোদ বড়োই ভোটাৰসকলক ইউপিপিএলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিগত ৫ বছৰত পূৰ্বৰ তুলনাত বিটিআৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হোৱা উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে । তেওঁ কয়, "আগতে বিপিএফৰ সময়ত প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনতে হিংসা হয়, মানুহ মৰে, বেলট বাকচ উঠাই লৈ যায়, এইবোৰে চলি আছিল । মোৰ ওপৰতো আক্ৰমণ হৈছে । আজি ৪ টা বছৰত যিমান নিৰ্বাচন হৈছে এটাও হিংসা নাই । এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটোৱে ইউপিপিএলৰ মডেল অৱ পলিটিক্স । ইয়াত শান্তি, নিৰাপত্তা, সমন্বয় আৰু উন্নয়ন একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ।"
ভাটিপাৰাৰ নিৰ্বাচনী হিংসাক গৰিহণা দি তেওঁ কয়, "তেখেতসকলে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবই যিটো কৰিব নোৱাৰে । ২০০৯ চনৰ পৰা বেআইনী অস্ত্ৰ মুক্ত সংগ্ৰাম আমি ভাৰতত প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলো । আজি বড়োলেণ্ড বেআইনী অস্ত্ৰৰ পৰা মুক্ত হৈছে । কোনোবাই যদি কিবা ভুল কাম কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজে শাস্তি দিব ।"
সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "পূৰ্বে ইয়াৰ মানুহবিলাকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট দিব পৰা নাছিল, পঞ্চায়তৰ সুবিধাবিলাক নাপায় । এতিয়া বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই সুবিধাবিলাক পাব ।"
সমান্তৰালকৈ বিপিএফ দল আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো কথা প্ৰসংগত সমালোচনা কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে । ইফালে আগন্তুক পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ৰৌতা সমষ্টিৰ ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ নিলোৎ স্বৰ্গীয়াৰীক বিশাল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈও তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
