ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদত প্ৰাণ গ'ল কিশোৰৰ - CACHAR TEENAGER MURDER
Published : August 13, 2025 at 6:16 PM IST
শিলচৰ: কাছাৰৰ ধোয়াৰবন্দ পালই চাহ বাগিচাত চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড । ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদে ল'লে এটি ৮ বছৰীয় কিশোৰৰ প্ৰাণ । হাবিৰ পৰা উদ্ধাৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ । ঘটনাৰে জড়িত মহিলাসহ ৪ জনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । জানিব পৰা মতে কিশোৰজন দেওবাৰৰ দিনৰ ভাগৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল । মঙলবাৰে ঘৰৰ কাষতে থকা হাবিত উদ্ধাৰ হয় কিশোৰজনৰ মৃতদেহটো । ঘটনাটোৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ।
পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তদন্তৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ৪ জন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জানিব পৰা মতে ধৃত লোকসকলৰ সৈতে মৃত কিশোৰজনৰ পিতৃৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদ চলি আছিল । যাৰ বাবে অভিযুক্তসকলে কিশোৰজনক এনেদৰে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই কয়, "গোটেই ঘটনাটো আমি অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু যোৱা নিশা আমাৰ এক বিশেষ অভিযান চলিছিল । অভিযান কালতে যিকেইজন মূল অভিযুক্ত আছিল তেওঁলোকক আটক কৰিছোঁ । তেওঁলোকক সোধা-পোছা কৰি আছো । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত মূল ব্যক্তি । অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । এই ঘটনাত আৰু যদি কোনোবা জড়িত আছে তেওঁলোকক আইনৰ আওতাত আনি কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি তৎপৰ হৈ আছো ।"
