Updated : April 9, 2025 at 10:28 AM IST

Published : April 9, 2025 at 10:12 AM IST

By ETV Bharat Assamese Team

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই বুধবাৰে ঘোষণা কৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দ্বি-মাহেকীয়া মুদ্ৰানীতি । এই নীতিয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ প্ৰত্যাহ্বান, মুদ্ৰাস্ফীতি কোমল হোৱা, অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজতে আৰ বি আইয়ে নিজৰ নীতিগত হাৰ ০.২৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰিব পাৰে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰ বি আইৰ মুদ্ৰানীতি সমিতিৰ তিনিদিনীয়া বৈঠক, য’ত মুদ্ৰানীতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ’ব । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এম পি চিয়ে ৰেপো ৰেট ০.২৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰি ৬.২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । ২০২০ চনৰ মে’ মাহৰ পিছত এইটো আছিল প্ৰথমটো কৰ্তন আৰু ডেৰ-দুবছৰৰ পিছত প্ৰথমটো পুনৰীক্ষণ । এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলে আশা কৰিছে যে আৰ বি আইয়ে এইবাৰো ৰেপ’ ৰেট আৰু অধিক কমাব যাতে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই বুধবাৰে ঘোষণা কৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দ্বি-মাহেকীয়া মুদ্ৰানীতি । এই নীতিয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ প্ৰত্যাহ্বান, মুদ্ৰাস্ফীতি কোমল হোৱা, অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজতে আৰ বি আইয়ে নিজৰ নীতিগত হাৰ ০.২৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰিব পাৰে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰ বি আইৰ মুদ্ৰানীতি সমিতিৰ তিনিদিনীয়া বৈঠক, য’ত মুদ্ৰানীতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ’ব । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এম পি চিয়ে ৰেপো ৰেট ০.২৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰি ৬.২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । ২০২০ চনৰ মে’ মাহৰ পিছত এইটো আছিল প্ৰথমটো কৰ্তন আৰু ডেৰ-দুবছৰৰ পিছত প্ৰথমটো পুনৰীক্ষণ । এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলে আশা কৰিছে যে আৰ বি আইয়ে এইবাৰো ৰেপ’ ৰেট আৰু অধিক কমাব যাতে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় ।

Last Updated : April 9, 2025 at 10:28 AM IST