Published : September 14, 2025 at 11:34 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 12:46 PM IST

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয় দিনা দৰঙত বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰে । দৰঙত বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মোদীয়ে ।  দৰং মেডিকেল কলেজ, নাৰ্চিং কলেজ আৰু জি এন এম স্কুলৰ মুঠ ৫৬৭ কোটি টকাৰ মূল্যৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ মাজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰায় ১২০০ কোটি টকাৰ দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । লগতে ৪৫০০কোটি টকা মূল্যৰ এটা লিংক ৰোড প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে, এই লিংক ৰোডে নাৰেংগী-ডিগাৰু-বাইহাটা-কুৰুৱাক সামৰি গুৱাহাটী চিটিখনক এটা আৱৰ্তৰ ভিতৰলৈ লৈ আনিব । মঙলদৈৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিয়লি আঢ়ৈ বজাত নুমলীগড় শোধনাগাৰত উপস্থিত হ‘ব আৰু তাত ৫০০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নুমলীগড় শোধনাগাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো বায়’ৰিফাইনেৰী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । 
