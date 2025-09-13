মণিপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী: কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ LIVE - PM MODI IN MANIPUR
২০২৩ চনৰ মে’ মাহৰ পৰা চলি থকা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ পিছত আজি (শনিবাৰ) প্ৰথমবাৰলৈ মণিপুৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ইম্ফলৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লা আৰু মুখ্য সচিব পুনীত কুমাৰ গোৱেলে তেওঁক আদৰণি জনায় ৷ ইয়াৰ পাছত বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতেই পথেৰে চুৰাচান্দপুৰৰ কুকি দুৰ্গলৈ ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । মণিপুৰত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৮৫০০ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজধানী ইম্ফল আৰু চুৰাচান্দপুৰ জিলাত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমাৱেশৰ স্থান ইম্ফলৰ প্ৰায় ২৩৭ একৰ কাংলা দুৰ্গ আৰু চুৰাচান্দপুৰৰ শান্তি খেলপথাৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ উভয় বাহিনীৰে বৃহৎ সংখ্যক জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে ।
