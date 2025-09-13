মিজোৰামক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰা নতুন ৰে’লপথ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ... LIVE - PM NARENDRA MODI

Published : September 13, 2025

শনিবাৰে পুৱা আইজলত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷  আইজলত তেওঁ মিজোৰামক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পৰা ৮,০৭০ কোটি টকাৰ  ভৈৰৱী-চাইৰাং ৰে’লপথ উদ্বোধন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰাই ৰে’ল লাইন আৰু অন্যান্য প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰে । তেওঁ হেলিকপ্টাৰেৰে আইজলৰ লামুৱাল খেলপথাৰলৈ গৈ ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিল, তথাপিও বেয়া বতৰৰ বাবে তেওঁ তাত উপস্থিত হ’ব নোৱাৰিলে আৰু ভাৰ্চুৱেলভাৱে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়ে । মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল ভি কে সিং, মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহোমা আৰু ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আইজলৰ লামুৱাল খেলপথাৰত উপস্থিত আছে, য'ত পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সমাৱেশত ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিল । নতুন ৰে'ল লাইন উদ্বোধনৰ উপৰিও আইজল আৰু দিল্লীৰ মাজত প্ৰথমখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু চাইৰাং আৰু গুৱাহাটী আৰু কলকাতাৰ মাজত আন দুখন ৰে'লকো ফ্লেগ অফ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
