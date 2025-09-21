মহান শিল্পীৰ অন্তিম যাত্ৰা... - ZUBEEN GARG
Published : September 21, 2025 at 9:18 AM IST
পুৱাই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে চমজি লয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ । বিমানবন্দৰৰ পৰা কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈ পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে হাৰ্টথ্ৰ'ৱ জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ লৈ যোৱা হৈছে । সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা । জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে এবাৰ চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰ । বিমানবন্দৰৰ পৰা কাহিলীপাৰালৈ যোৱাৰ পথত কেৱল মানুহ আৰু মানুহ । অসমীয়া প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই দিশহাৰা আজি ৰাজ্যবাসী । ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন হৈছে গুৱাহাটীলৈ । উদ্দেশ্য এটাই মহান শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ ইচ্ছা সকলোৰে ।