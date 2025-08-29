কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ৰাজভৱনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং উদ্বোধন - HOME MINISTER AMIT SHAH

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 29, 2025 at 11:35 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 12:37 PM IST

1 Min Read
২৮ আগষ্ট, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত তিনিটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি শুকুৰবাৰৰ দিনটোত মুঠ তিনিটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ খাৰঘূলিস্থিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ৰাজভৱনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইঙৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে অমিত শ্বাহে ৷ এই অনুষ্ঠানতেই ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ফৰেনছিক পৰীক্ষাগাৰৰ ই-উদ্বোধন আৰু আই টি বি পি, এছ এছ বি তথা অসম ৰাইফলছৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ই-উদ্বোধন তথা ই-আধাৰশিলা স্থাপন কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত ২৮ আগষ্ট, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হৈ অমিত শ্বাহ উপস্থিত হয় ৰাজ্যিক মুখ্যকাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত । বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হৈ ক’ৰ কমিটীৰ বৈঠকত মিলিত হয় । এই সভা সমাগত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এই বৈঠক সফল পূৰ্বক বুলি সভাৰ শেষত মন্তব্য কৰে ।
