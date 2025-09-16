এনে কি দৃশ্য, যাক সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে বন মন্ত্ৰীয়েও ? - KAZIRANGA NATIONAL PARK
Published : September 16, 2025 at 4:12 PM IST
কাজিৰঙা: ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰ কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য । য'ত দেখা গ'ল মাতৃৰ সৈতে গঁড়ৰ কণমানি পোৱালি । পোৱালিৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ বনত মাতৃত্বৰ গৌৰৱৰে ঘূৰি ফুৰাৰ সময়ত বনকৰ্মীৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এক বিৰল দৃশ্য । গঁড়-পোৱালিক কেমেৰা লৈ অনুসৰণ কৰি থকাৰ সময়তে দেখা গ'ল গঁড়ৰ পৰা কিছু দূৰত এটা পহুৱে ঘাঁহ খাই থকাৰ দৃশ্য । মাতৃৰ সৈতে গৈ থকাৰ সময়তে সেই ঠাইতে ঘাঁহ খাই থকা এটা ম'হৰ ওচৰ চাপি যেন ম'হৰ বতৰা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে গঁড়ৰ পোৱালিটোৱে ।
সেই সময়তে বনকৰ্মীক আচৰিত কৰি কেমেৰাৰ সন্মুখতে ওলালহি বনৰজা । গঁড়ৰ পিছে-পিছে গম্ভীৰ খোজেৰে ঢেঁকীয়াপতীয়া বাঘ । বাঘৰ উপস্থিতিৰ লগে-লগে অন্য জীৱ-জন্তুক সাৱধান কৰিলে চাৰায়ে । এনে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰি বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আনন্দৰে লিখিছে, "What a sight!...Need to stay forecasts has many surprises! Watch till the end. The beauty captured by our petroling stuff at Kaziranga National Park and Tiger Project." বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এই দৃশ্যৰ প্ৰচাৰৰ লগে-লগে নেটিজেনেও ভিন্ন মন্তব্যৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই দৃশ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।