প্ৰতিকুল বতৰকো নেওচি যোৰহাটত প্ৰাণৰ শিল্পীক অগণন গুণমুগ্ধৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি LIVE - ZUBEEN GARG

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2025 at 8:52 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 8:58 AM IST

1 Min Read
যোৰহাট: এনেকুৱা হোৱাৰতো মুঠেও কথা নাছিল ! মাত্ৰ দুটা বছৰৰ পূৰ্বে এই একেটা স্থানলৈকে আহিছিল তেওঁ ৷ হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত সিদিনা তেওঁৰ পঞ্চাশ বছৰীয়া ওপজা দিন ওলহ-মালহেৰে গীত আৰু সুৰৰ মায়াজালেৰে ইয়াতেই উদযাপন কৰা হৈছিল ৷ গাই গৈছিল সিদিনা তেওঁ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গীত ৷ আজিও একেই স্থান ৷ দুটা বছৰৰ ব্যৱধান মাথোঁ ৷ সিদিনা আছিল জন্মদিন উদযাপন আৰু আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ৷ আজি প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি দূৰ-দূৰণি পৰা মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছে ৰাইজ ৷ পুৱা সৰ্বৰ্ধমীয় প্ৰাৰ্থনাৰ পিছতেই আৰম্ভ হয় ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী । ঢেকীয়াখোৱা, মইনাপৰীয় নামঘৰকে ধৰি বিভিন্ন নামঘৰৰ দুহাজাৰ ভকত-বৈষ্ণৱ একত্ৰিত হৈ কৰিব নাম প্ৰসংগ, গায়ন-বায়ন আৰু দিহানামৰ অনুষ্ঠান ৷ জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৪৫ গৰাকী সদস্যই এই আদ্যশ্ৰাদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । যোৰহাটৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ 13 দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৷  

