হায়দৰাবাদ: জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীয়ে মুকলি কৰিছে AI Fiesta নামেৰে তেওঁৰ এটা নতুন ষ্টাৰ্টআপ । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ দেওবাৰে নিজৰ চেনেলতো এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে । AI Fiesta ক AI ৰ এগ্ৰিগেটৰ হিচাপে অৰ্থাৎ এই এটা প্লেটফৰ্মতে আপুনি বিভিন্ন AI ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াত বিশেষ কথাটো হ’ল এই প্লেটফৰ্মত সকলো AI ৰ pro version আপোনালোকৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ’ব । তেওঁৰ নতুন প্লেটফৰ্মৰ সন্দৰ্ভত ধ্ৰুৱ ৰাথীয়ে তেওঁৰ ভিডিঅ’টোত কয় যে তেওঁ এই ষ্টাৰ্টআপৰ ধাৰণাটো তেওঁৰ দৈনন্দিন সমস্যাৰ এটাৰ পৰাই লাভ কৰিছিল ।
AI Fiesta নামৰ এটা নতুন AI প্লেটফৰ্মৰ নাম, যিটো ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ ষ্টাৰ্টআপ । ই নিজৰ মাজতে এআই নহয় বৰঞ্চ বিভিন্ন এআই একেলগে ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক মঞ্চ । আপুনি ইয়াক এআই এগ্ৰিগেটৰ হিচাপে বুজিব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত ধ্ৰুৱ ৰাথীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে দৈনন্দিন কামৰ বাবে বিভিন্ন এআই ব্যৱহাৰ কৰে । কাৰণ বিভিন্ন এআই বিভিন্ন কামত বিশেষজ্ঞ । ইয়াৰ বাবে তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ দলৰ বেছিভাগ সময়েই বিভিন্ন এআইৰ পৰা কাম সম্পন্ন কৰাত অপচয় হৈছিল । এনে পৰিস্থিতিত ধ্ৰুৱে সকলো AI chatbot এটা প্লেটফৰ্মত অনাৰ ধাৰণা পালে । যিয়ে জন্ম দিছিল AI Fiesta ৰ ৷
সুবিধাবোৰ
AI Fiesta ৰ সহায়ত আপুনি প্ৰায় সকলো জনপ্ৰিয় AI chatbot এটা প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । এই প্লেটফৰ্মত আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো একেলগে সকলো AI চেটবটক সুধিব পাৰিব আৰু আপুনি লিখি আৰু কথা কোৱা দুয়োটাতে এই কাম কৰিব পাৰিব । আপুনি এবাৰ প্ৰশ্ন কৰিলেই সকলো AI চেটবটে একেলগে উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পিছত আপুনি যিটো AI chatbot ৰ উত্তৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰে তাৰ সৈতে অধিক কথোপকথন অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব । এই প্লেটফৰ্মৰ আন এটা বিশেষ কথা হ’ল ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সকলো এআই চেটবটৰ পেইড বা প্ৰ’ সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ধ্ৰুৱে তেওঁৰ ভিডিঅ’টোত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তেওঁ এই প্লেটফৰ্মত অহা সকলো এআই বট আৰু ইয়াৰ পেইড সংস্কৰণৰ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি যাব ।
মূল্য
ধ্ৰুৱে তেওঁৰ ভিডিঅ’টোত কয় যে যদি আপুনি বিভিন্ন প্ৰয়োজন অনুসৰি সকলো জনপ্ৰিয় চেটবট চাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেন্তে তাৰ বাবে প্ৰতিমাহে 10 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰিব লাগিব । একে সময়তে AI Fiesta ৰ এমাহৰ ছাবস্ক্ৰিপচনৰ মূল্য মাত্ৰ 999 টকা । ইয়াত আপুনি সকলো এআই চেটবটৰ প্ৰ’ সংস্কৰণৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ পাব । একে সময়তে এই প্লেটফৰ্মৰ বছৰেকীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন 9999 টকাত ল’ব পাৰিব । এই অৰ্থত ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ এই নতুন AI Fiesta ই নিজৰ কামত বিভিন্ন এআই চেটবট ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী বিবেচিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ?
ধ্ৰুৱে তেওঁৰ ভিডিঅ’টোত জনাইছে যে তেওঁৰ প্লেটফৰ্ম বৰ্তমান এণ্ড্ৰ’ইড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এপ হিচাপে উপলব্ধ আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ iOS এপটোও সকলোৰে বাবে উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও এই প্লেটফৰ্মত ইয়াৰ চাইটত গৈও প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । AI Fiesta ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ চাইটত এটা একাউণ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro আৰু Deepseek আদি কিছুমান AI এটা ঠাইত বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । একে সময়তে পাৰ্প্লেক্সিটি ছ’নাৰ প্ৰ’, ক্ল’ড ছনেট ৪ আৰু গ্ৰ’ক 4 ৰ দৰে অন্যান্য এআই চেটবটৰ ছবস্ক্ৰিপচন পাবলৈ হ’লে আপুনি এআই ফিয়েষ্টাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ।
