ভাৰতত মুকলি হ’ল ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেন: জানক মূল্য, সুবিধাৰ বিষয়ে

ভাৰতত মুকলি হ’ল ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেন: জানক মূল্য, সুবিধাৰ বিষয়ে
নতুনকৈ মুকলি কৰা ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেনত উপলব্ধ নহ’ব ইউটিউব আৰু ইউটিউব মিউজিকত বিজ্ঞাপনমুক্ত সংগীত উপভোগৰ সুযোগ ।
Published : September 29, 2025 at 8:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত ইউটিউবে মুকলি কৰিছে প্ৰিমিয়াম লাইট ছাবস্ক্ৰিপচন প্লেন । ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সুলভ মূল্যত বিজ্ঞাপনমুক্ত ভিডিঅ’ প্লেবেক লাভ কৰিব পাৰিব । কেলিফৰ্ণিয়াস্থিত কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই প্লেনে বৈশিষ্ট্য আৰু সুবিধাৰ সঠিক ভাৰসাম্য প্ৰদান কৰিব ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই ছাবস্ক্ৰিপচন প্লেন ইউটিউব আৰু ইউটিউব মিউজিকত বিজ্ঞাপনমুক্ত সংগীত সমৰ্থিত নহয় । অনাগত সপ্তাহত সমগ্ৰ ভাৰতত ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰচলন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইউটিউবে উল্লেখ কৰিছে যে ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট ছবস্ক্ৰিপচন প্লেনৰ মুকলি ইউটিউব মিউজিক আৰু প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন প্লেনৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যিয়ে বিশ্বজুৰি ট্ৰাইলকে ধৰি 125 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাভ কৰিছে ।
ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট: মূল্য, সুবিধা
ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইটৰ মূল্য প্ৰতিমাহে 89 টকা, যিটো প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচনত নিৰ্ধাৰণ কৰা শিক্ষাৰ্থী প্লেনৰ সৈতে একে ।
গুগলৰ মতে, ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট ছাবস্ক্ৰিপচনে গেমিং, ফেশ্বন, সৌন্দৰ্য, বাতৰি আৰু বহুতকে ধৰি বিভিন্ন শিতানত দীঘলীয়া ফৰ্মৰ ভিডিঅ’ৰ বাবে বিজ্ঞাপনমুক্ত প্লেবেক প্ৰদান কৰিব । নতুন ছাবস্ক্ৰিপচনে স্মাৰ্টফোন, লেপটপ আৰু স্মাৰ্ট টিভিকে ধৰি ডিভাইচসমূহতো কাম কৰিব ।
এই প্লেনত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ?
নিয়মীয়া প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচনৰ তুলনাত প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অফলাইন চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ’ ডাউনলোড কৰিবলৈ, পটভূমিত ভিডিঅ’ চলাবলৈ বা ইউটিউব মিউজিকৰ জৰিয়তে বিজ্ঞাপনমুক্ত সংগীত সেৱাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে । তদুপৰি, প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেনে ইউটিউব শ্বৰ্টছত বিজ্ঞাপন, সংগীতৰ বিষয়বস্তু আৰু চাৰ্জৰ সময়ত আৰু প্লেটফৰ্ম ব্ৰাউজ কৰাৰ সময়ত দেখুৱাব ।
কাৰ বাবে এই প্লেন ?
- এই বাজেট-বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্লেন সেইসকল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপযোগী যিসকলে ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰে, পটভূমি প্লেবেক আৰু অফলাইন ডাউনলোডৰ দৰে বৈশিষ্ট্য নিবিচাৰে বা ইউটিউব মিউজিকৰ ছাবস্ক্ৰিপচন নিবিচাৰে ।
- ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেনৰ সহায়ত কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰিপচন সেৱা অধিক লোকলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লক্ষ্যও লৈছে, যিয়ে ইউটিউবত একাধিক ডিভাইচত বেছিভাগ বিজ্ঞাপনমুক্ত দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ।
- প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচনৰ ব্যক্তিগত প্লেনৰ মূল্য প্ৰতিমাহে 149 টকা, দুজন ব্যক্তিৰ শ্বেয়াৰিং প্লেনৰ মূল্য প্ৰতিমাহে 219 টকা আৰু ফেমিলি প্লেনৰ মূল্য (য’ত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পাঁচজন সদস্যলৈকে যোগ কৰিব পাৰে) প্ৰতিমাহে 299 টকা ।
- ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইটৰ ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰথমতে কেৱল আমেৰিকাতহে উপলব্ধ আছিল । 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই প্লেনে ভাৰতীয় সমকক্ষৰ দৰেই সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল প্ৰতিমাহে 7.99 ডলাৰ (প্ৰায় 700 টকা )।
