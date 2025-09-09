ETV Bharat / technology

GST ৰ প্ৰভাৱ: 16,000 তকৈ অধিক হ্ৰাস পালে Jawa Yezdi মটৰ চাইকেলৰ মূল্য

উৎসৱৰ বতৰত মটৰ চাইকেল কোম্পানীসমূহে গ্ৰাহকৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে বাম্পাৰ অফাৰ । GST ৰ প্ৰভাৱত অকল্পনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে Jawa আৰু Yezdi বাইকৰ দাম ।

Yezdi Bikes Become More Affordable after GST Revision
Java Perak (Jawa Yezdi motorcycles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 3:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ক্লাছিক লিজেণ্ডছ (CL)-এ ঘোষণা কৰিলে Jawa Yezdi মটৰ চাইকেলৰ নতুন মূল্য । 350 CC ৰ তলৰ মটৰ চাইকেলৰ বাবে 28 শতাংশৰ পৰা 18 শতাংশলৈ জিএছটি হ্ৰাসে Jawa Yezdi মটৰ চাইকেল আৰু ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী গ্ৰাহকক আটাইতকৈ বেছি লাভৱান কৰি তুলিছে ।

জাৱা য়েজদি মটৰ চাইকেলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক অনুপম থাৰেজাই কয়, "চৰকাৰৰ সাহসী আৰু সময়োপযোগী জিএছটি সংস্কাৰে বৃহত্তৰ মংগলৰ বাবে টেকটনিক পৰিৱৰ্তন আনিব, যিয়ে 2 ষ্ট্ৰ'কৰ পৰা 4 ষ্ট্ৰ'ক ইঞ্জিনলৈ ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিধ্বনি দিয়ে । ক্লাছিক লিজেণ্ডছে জিএছটিৰ এই হ্ৰাসৰ প্ৰতি আদৰণি জনাইছে ।"

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ লগতে কয়, "যদিও ই আমাৰ 652CC বিএছএ গোল্ড ষ্টাৰৰ দৰে উচ্চ চিচি মটৰ চাইকেলৰ বাবে কৰ বোজা বৃদ্ধি কৰে, আমি ইয়াক প্ৰগতিশীল কৰ সংগ্ৰহৰ চিহ্ন হিচাপে গ্ৰহণ কৰো । এই ট্ৰেড-অফে মিড-ছেগমেণ্ট বাইকসমূহক বৃহত্তৰ ৰাইডাৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সুলভ কৰি তুলিছে -- ভাৰতৰ চাইকেলিং সংস্কৃতিৰ বাবে এক জয় ৷ দশক দশক পূৰ্বে নীতিগত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমাৰ ব্ৰেণ্ডসমূহ ম্লান হৈ পৰিছিল, আমি জিএছটিৰ সুবিধাৰ 100% আমাৰ গ্ৰাহকসকলক প্ৰদান কৰিম ।

Yezdi Bikes Become More Affordable after GST Revision
Yezdi Adventure (Jawa Yezdi motorcycles)

ইয়াত Jawa Yezdi মটৰ চাইকেলৰ পুৰণি আৰু নতুন মূল্যৰ বিশদ তালিকা দিয়া হৈছে:

মডেল পুৰণি মূল্য নতুন মূল্য হ্ৰাসৰ পৰিমাণ
Jawa 42 Babur 2,09,500 টকা 1,93,133 টকা 16,367 টকা
Java 42 2,10,142 টকা 1,93,725 টকা 16,417 টকা
Jawa 350 1,98,950 টকা 1,83,407 টকা 15,543 টকা
Java Perak 2,16,707 টকা 1,99,775 টকা 16,930 টকা

ইয়াৰ উপৰিও জাৱা 42 য়ে বিশেষ সঞ্চয়ৰ সুবিধাও আগবঢ়াইছে । পূৰ্বে 2,10,142 টকাত বিক্ৰী হোৱা এই বাইকখন এতিয়া উপলব্ধ 16,417 টকা ৰেহাইৰ সৈতে 1,93,725 টকাত । এই তালিকাত সৰ্বাধিক ৰেহাই পোৱা মডেলটো হ’ল জৱা পেৰাক । পূৰ্বে 2,16,707 টকাত উপলব্ধ হোৱা এই বাইকখন 16,930 টকা হ্ৰাস হৈ বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে 1,99,775 টকাত । জাৱা মডেলৰ লগতে জি এছ টি হ্ৰাসৰ লগে লগে য়েজদি মটৰ চাইকেলৰ দামও যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।

Yezdi Bikes Become More Affordable after GST Revision
Yezdi Roadster (Jawa Yezdi motorcycles)
মডেল পুৰণি মূল্য নতুন মূল্য হ্ৰাসৰ পৰিমাণ
Roadster 2,09,969 টকা 1,93,565 টকা 16,404 টকা
Yezdi Adventure 2,14,900 টকা 1,98,111 টকা 16,789 টকা
Scrambler 2,11,900 টকা 1,95,345 টকা 16,555 টকা

পূৰ্বে 2,09,969 টকাত উপলব্ধ ৰ’ডষ্টাৰ বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে 1,93,565 টকাত । একেদৰে য়েজদি এডভেঞ্চাৰৰ মূল্যও যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । পূৰ্বে 2,14,900 টকাৰ এই বাইকখন বৰ্তমান উপলব্ধ 1,98,111 টকাত উপলব্ধ । ভ্ৰমণ অনুৰাগী বাইক প্ৰেমীসকলৰ বাবে এয়া এক সুৱৰ্ণ সুযোগ ।

Yezdi Bikes Become More Affordable after GST Revision
Yezdi Scrambler (Jawa Yezdi motorcycles)

লগতে, পূৰ্বে 2,11,900 টকাত উপলব্ধ হোৱা Scrambler বৰ্তমান উপলব্ধ 1,95,345 টকাত । মূল্য কৰ্তনৰ ফলত কোম্পানীটোৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই বৃহৎ মূল্য কৰ্তনৰ ফলত এতিয়া যুৱক-যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ সপোনৰ বাইকখন অধিক সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই উৎসৱৰ বতৰত ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাবে এক শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বানকাৰী হ’ব পাৰে জাৱা ৱাই জে ডি মটৰ চাইকেল ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

MOTORCYCLES PRICE DROPJAWA YEZDI MOTORCYCLE PRICE DROPJAWA YEZDI MOTORCYCLES MODELSGST IMPACT ON AUTOMOBILE INDUSTRYJAWA YEZDI MOTORCYCLES NEW PRICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.