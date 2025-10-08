10 খনকৈ চহৰত মুকলি হ’ল Xiaomi ৰ প্ৰিমিয়াম সেৱা কেন্দ্ৰ

10 খনকৈ চহৰত মুকলি হ’ল Xiaomi ৰ প্ৰিমিয়াম সেৱা কেন্দ্ৰ
Xiaomi এ ভাৰতৰ 10 খনকৈ চহৰত মুকলি কৰিলে প্ৰিমিয়াম সেৱা কেন্দ্ৰ ৷ জানক বিতংকৈ ---
Published : October 8, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: গ্ৰাহকৰ অভিজ্ঞতা আৰু বিক্ৰীৰ পিছৰ সেৱাৰ মানদণ্ড উন্নীত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক অধিক শক্তিশালী কৰি ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰসমূহত 10 টা নতুন প্ৰিমিয়াম চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে Xiaomi য়ে । বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, কোচি, চেন্নাই, কলকাতা, দিল্লী, জয়পুৰ, মুম্বাই, পুনে আৰু আহমেদাবাদত অৱস্থিত এই কেন্দ্ৰসমূহে নিমজ্জিত, দ্ৰুত আৰু গ্ৰাহক প্ৰথম সেৱাৰ জৰিয়তে মালিকীস্বত্ব যাত্ৰাক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
নতুন সেৱা কেন্দ্ৰসমূহ গ্ৰাহকৰ সন্তুষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বৰ্ধিত, ইন্টাৰেক্টিভ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰি পৰম্পৰাগত বিক্ৰীৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় সেৱাৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । প্ৰতিটো কেন্দ্ৰই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱা 95 শতাংশ মেৰামতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে—বৰ্তমানৰ 89 শতাংশতকৈ উন্নত—উন্নত নিদান সঁজুলি, পদ্ধতিগত গুণগত মান পৰীক্ষা আৰু অতিৰিক্ত অংশৰ ভালদৰে মজুত কৰা তথ্যৰ দ্বাৰা সক্ষম । কাউণ্টাৰপইণ্ট ৰিচাৰ্চৰ মতে, চাৰ্ভিচ স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে Xiaomi শীৰ্ষ ব্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে, গ্ৰাহকৰ 52 শতাংশ সমস্যা চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত সমাধান হৈছে । অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা মেৰামতিৰ বাবে গ্ৰাহকে এতিয়াও ষ্টেণ্ডবাই হেণ্ডছেটৰ জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ।
মেৰামতিৰ বাহিৰেও এই প্ৰিমিয়াম চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰসমূহে সামগ্ৰিক অভিজ্ঞতা হাব হিচাপেও দুগুণ কাম কৰে য’ত গ্ৰাহকে Xiaomi ৰ সামগ্ৰীসমূহ অন্বেষণ আৰু ক্ৰয় কৰিব পাৰে । ব্ৰেণ্ডটোৰ পৰিৱেশ-সচেতন পদ্ধতি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কাগজবিহীন কাৰ্যকলাপত স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ ৷ একচেটিয়া সেৱাৰ সুবিধা, ৰেহাই আৰু বিনামূলীয়া চফ্টৱেৰ উন্নীতকৰণ প্ৰদান কৰে ।
বাংগালুৰু, হায়দৰাবাদ আৰু কোচিৰ কেন্দ্ৰসমূহ এতিয়া মুকলি হোৱাৰ লগে লগে আৰু আন কিছুমানে অতি সোনকালে অনুসৰণ কৰিব, Xiaomi য়ে এই নেটৱৰ্কক দেশজুৰি 100 টা প্ৰিমিয়াম চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এই পদক্ষেপে উদ্ভাৱন, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু গ্ৰাহককেন্দ্ৰিকতাক একত্ৰিত কৰাৰ Xiaomi ৰ দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগীক আলোকপাত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক