স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 ফ্লেগশ্বিপ চিপছেটৰ সৈতে উপলব্ধ হ’ব OnePlus 15, Realme GT 8 Pro, Xiaomi 17 ৰ লগতে বহুতো
OnePlus 15, Realme GT 8 Pro, Xiaomi 17 ৰ লগতে বহুতো স্মাৰ্টফোনত উপলব্ধ হ’ব স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 ফ্লেগশ্বিপ চিপছেট ৷
Published : September 27, 2025 at 12:07 PM IST
হায়দৰাবাদ: কোৱালকমে শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াৰ ফ্লেগশ্বিপ মোবাইল প্লেটফৰ্ম স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5, যিয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ প্ৰিমিয়াম এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিব । ইতিমধ্যে চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে ছেমছাং, ৱানপ্লাছ, ছাইঅ’মি, আইক’অ’, ৰেডমি, ৰিয়েলমি, প’কো, অ’প’, ভিভ’, ৰ’জি, চ’নী, অনাৰ, জেডটিই, নুবিয়া, আদি ব্ৰেণ্ডে নতুন চিষ্টেম-অন-চিপ (এছঅ’চি) ব্যৱহাৰ কৰিব । এতিয়া কোম্পানীসমূহে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কোনটো ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোনত কোৱালকমৰ নতুন Gen 5 চিপ দিয়া হ’ব ।
নতুন মোবাইল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ডিভাইচসমূহৰ ভিতৰত থাকিব ৱানপ্লাছ 15, ৰিয়েলমি জিটি 8 প্ৰ’, ছাইঅ’মি 17 ছিৰিজ, আইক’অ’ 15, ছেমছাং গেলেক্সি S26 ছিৰিজ, ৰেডমি K90 প্ৰ’/প’কো F8 আল্ট্ৰা, ভিভ’ X300 আল্ট্ৰা, অ’প’ ফাইণ্ড X9 আল্ট্ৰা, অনাৰ মেজিক 8 ছিৰিজ আৰু নুবিয়া ৰেডমেজিক 11 ছিৰিজ ।
Forging the future of performance #OnePlus15 #NeverSettle pic.twitter.com/svf5SpHdGW— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 25, 2025
এই ডিভাইচসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰথম আহিব পাৰে OnePlus 15, iQoo 15, Xiaomi 17 series আৰু Realme GT 8 Pro ।
কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 SoC: হাইলাইট
3nm প্ৰক্ৰিয়াৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC এ পূৰ্বৰ Snapdragon 8 Elite Gen 4 তকৈ পৰিৱেশন, বেটাৰী জীৱন আৰু AI ক্ষমতাত উল্লেখযোগ্য উন্নতি বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।
The all-new iQOO 15, powered by Snapdragon® 8 Elite Gen 5, is set to deliver G.O.A.T. performance like never before. #AmazonSpecials #iQOO15 #Snapdragon8EliteGen5 #ComingSoon pic.twitter.com/qIQKbdQzYx— iQOO India (@IqooInd) September 25, 2025
নতুন চিপটোত 3rd Gen Qualcomm Oryon CPU আছে, যিয়ে একক-কোৰ পাৰফৰমেন্সত 20 শতাংশ বুষ্ট, মাল্টি-কোৰ পাৰফৰমেন্সত 17 শতাংশ বুষ্ট, আৰু 32 শতাংশ ৰেচপন্সিভনেছ উন্নতি প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰিছে। চিপিইউ 4.6 গিগাহাৰ্টজ ঘড়ীৰ গতি পৰ্যন্ত যাব পাৰে । কোৱালকমে কয় যে ই বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম মোবাইল চিপিইউ ।
SoC ৰ অনব’ৰ্ড নতুন Qualcomm Adreno GPU য়ে নতুন আৰ্কিটেকচাৰৰ সৈতে 23 শতাংশ উন্নত গেমিং অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই 25 শতাংশ ৰে-ট্ৰেচিঙৰ উন্নতি প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰিছে ।
We are proud to announce that realme GT 8 Pro is among the first smartphones to feature the Snapdragon 8 Elite Gen 5, delivering elite performance with an AnTuTu score exceeding 4 million! pic.twitter.com/xzBHDFEGvQ— realme Global (@realmeglobal) September 25, 2025
শেষত, স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 ৰ নতুন কোৱালকম হেক্সাগন এনপিইউয়ে এআই প্ৰচেছিঙৰ বাবে 37 শতাংশ বৃদ্ধিৰ পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰিছে । এটা 12 + 8 + 1 টেনছৰ কোৰ সংৰূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ই 64-বিট মেমৰি দৃশ্যায়ন, প্ৰতি ছেকেণ্ডত 220 টোকেনলৈকে আৰু 32k বিষয়বস্তু উইন্ডো 2-বিট সমৰ্থন সমৰ্থন কৰে ।
চিপছেটে যোৱা প্ৰজন্মৰ তুলনাত 16 শতাংশ শক্তি সঞ্চয় প্ৰদান কৰাৰ দাবীও কৰিছে, য’ত চিপিইউ (35 শতাংশ), জিপিইউ (20 শতাংশ) আৰু এআই (16 শতাংশ)ত যথেষ্ট দক্ষতা উন্নত হৈছে ।
Excited to showcase the #Xiaomi17Series powered by the cutting-edge #Snapdragon8EliteGen5 at #SnapdragonSummit coming to India pic.twitter.com/pxVq4IyOFp— Anuj Sharma (@s_anuj) September 26, 2025
কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত SoC এ ২০-বিট ISP আৰু চাৰিগুণ ডাঙৰ ডাইনামিক ৰেঞ্জ সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বিশ্বৰ প্ৰথম হাৰ্ডৱেৰ এপিভি ক'ডেক, ড্ৰেগন ফিউজন ভিডিঅ', স্নেপড্ৰেগন অডিঅ' চেন্স, ৰিফ্লেকচন ৰিমুভেল আৰু নাইট ভিজন 3.0 আছে ।
লগতে পঢ়ক