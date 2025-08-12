ETV Bharat / technology

GPT-5 মুকলিৰ পাচতে ইল’ন মাস্কৰ নতুন ঘোষণা; বিনামূলীয়া হ’ল Grok 4 সেৱা - HOW TO USE GROK 4 FREE

ইল’ন মাস্কৰ AI কোম্পানী xAI য়ে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে Grok বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

GPT-5 মুকলিৰ পাচতে ইল’ন মাস্কৰ নতুন ঘোষণা; বিনামূলীয়া হ’ল Grok 4 সেৱা (XAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 1:55 PM IST

হায়দৰাবাদ: OpenAI এ কেইদিনমানৰ আগতে ChatGPT ৰ শেহতীয়া AI মডেল অৰ্থাৎ GPT-5 মুকলি কৰিছে । মুকলি কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ইল’ন মাস্কৰ এআই কোম্পানী xAI এ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ শেহতীয়া এআই মডেল Grok 4 সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰা হ’ব । ইল’ন মাস্কৰ এআই কোম্পানীয়ে 2025 চনৰ 9 জুলাইত অৰ্থাৎ প্ৰায় এমাহ আগতে এই শেহতীয়া এআই মডেলটো মুকলি কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ত পেইড চাবস্ক্ৰিপচন কিনা ব্যৱহাৰকাৰীয়েহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল । এতিয়া কোম্পানীয়ে এই AI মডেলটো সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰিছে ।

Grok 4 এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ

কোম্পানীটোৱে এই নতুন খবৰটো নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ'ল ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সীমিত সময়ৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ "generous usage limits" দিয়া হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নতুন এআই মডেলটোও ভালদৰে অন্বেষণ কৰিব পাৰে ।

উল্লেখ্য যে, আজিকালি সমগ্ৰ বিশ্বতে AI প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ দৌৰ চলি আছে । একেখন দৌৰতে ছেম অল্টমেনৰ কোম্পানী OpenAI এ ChatGPT ৰ শেহতীয়া AI মডেল GPT-5 মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ মুকলিৰ জৰিয়তে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰিছে ।

আনহাতে, XAI য়ে কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰ’ক ইমাজিন নামৰ ভিডিঅ’ জেনেৰেচন ফিচাৰ এটাও মুকলি কৰিছে, যিটো আমেৰিকাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰা হৈছে । এতিয়া ইল’ন মাস্কৰ কোম্পানীয়ে Grok 4 বিশ্বৰ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ কৰিছে ।

বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কি পাব ?

আপুনি হয়তো ভাবিছে যে আপুনি যদি X ৰ পেইড চাবস্ক্ৰিপচন লোৱা নাই তেন্তে আপুনি Grok 4 ৰ সকলো সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব নে নহয় -

অটো মোড: এইটো এটা স্মাৰ্ট মোড যিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সিদ্ধান্ত লয় যে আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে গভীৰ চিন্তাৰ প্ৰয়োজন আছে নে দ্ৰুত মোডে কাম কৰিব ।

বিশেষজ্ঞ অৱস্থা: ইয়াত আপুনি নিজেই যুক্তি ধৰণলৈ সলনি কৰিব পাৰে, যদি আপুনি অনুভৱ কৰে যে Grok ৰ উত্তৰ অলপ লঘু ।

কিন্তু মনত ৰাখিব যে আপুনি Grok 4 Heavy মডেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । ইয়াক কেৱল পেইড ইউজাৰেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

পেইড ইউজাৰে কি পাব ?

  • সকলো মডেল আৰু বৈশিষ্ট্যতে উচ্চ হাৰৰ সীমা উপলব্ধ ।
  • Grok 4 Heavy ৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ পায় ।
  • আমেৰিকাত বাস কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে Grok Imagine ৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰৱেশ লাভ কৰে ।

