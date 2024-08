ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব দে’ : ইয়াৰ ইতিহাসলৈ এভুমুকি... - World Wide Web Day

ETV Bharat / technology

ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব দে’ : ইয়াৰ ইতিহাসলৈ এভুমুকি... - World Wide Web Day

ছাৰ টিম বাৰ্নাৰ্ছ লী হৈছে www ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৷ ১৯৯০ চনৰ আৰম্ভণিতে এই দূৰদৰ্শী বিজ্ঞানীয়ে এক যুগান্তকাৰী ব্যৱস্থা উন্মোচন কৰিছিল, যিয়ে বিশ্বজুৰি সকলো তথ্য অনায়াসে বিনিময় আৰু লাভ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল । সকলোৰে বাবে এটা সৰল ৱেব সৃষ্টিৰ ইচ্ছা আছিল ৷ যাৰ সফলত তেওঁৰ উদ্ভাৱনী ধাৰণাসমূহে আজি আমাৰ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰত এক অমলিন চিন ৰাখিছে ।

প্ৰথম ৱেবছাইট : বিশ্বৰ প্ৰথমটো ৱেবছাইটৰ URL ঠিকনা হৈছে http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html । এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এটা অতি সহজ ৱেবপেজ দেখা যায় । ইয়াৰ পৰা হাইপাৰটেক্সট (hypertext) আৰু ৱেব পেজ (web pages) তৈয়াৰ কৰাৰ বিষয়ে কাৰিকৰী তথ্য লাভ কৰিব পাৰি ।

ইণ্টাৰনেট আৰু WWW ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য :

ইণ্টাৰনেট আৰু WWW ক প্ৰায়ে একে বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও দুয়োটাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে । ইণ্টাৰনেট হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি থকা কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ এক বিশাল নেটৱৰ্ক, যিয়ে কম্পিউটাৰক সংযোগ কৰে ।

WWW হৈছে ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ তথ্যৰ সংকলন, য’ত আমি ব্ৰাউজাৰৰ সহায়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰো । ১৯৬০ চনত ইণ্টাৰনেটৰ আৰম্ভণি হৈছিল ARPANET project হিচাপে ৷

অৱশেষত ৱেবটোৱে কিহৰ বাবে উৰা মাৰিলে ? : টিমে ৱেবক প্ৰথমে কাৰিকৰী মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে সামাজিক মাধ্যম হিচাপে ডিজাইন কৰিছিল ৷ এটা ব্যৱস্থা যিয়ে মানুহক তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিব,আৰু তাৰ বাবেই [of the Web] তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিল্ডিংটোৱে খোজ পেলালে ।

কিন্তু সাধাৰণ জনতাই সেই ছবিখনত ১৯৯০ চনৰ মাজ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰা নাছিল, যেতিয়া নেটস্কেপ (Netscape) আৰু এ অ’ এল (AOL/America Online) ৰ দৰে কোম্পানীয়ে ব্ৰাউজাৰৰ বাণিজ্যিকীকৰণ কৰিছিল । এই কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকৰ ব্ৰাউজাৰ চফ্টৱেৰৰ সৈতে মেইল ​​বিনামূলীয়া চিডিসমূহ স্নেইল (snail mail free CDs) কৰিব যাতে মানুহে ৱেবত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ৷ পিছত কোম্পানীসমূহে মাচুলৰ বিনিময়ত আগবঢ়োৱা সেৱাসমূহ আৱিষ্কাৰ কৰিব, যেনে ই-মেইল ৷

The Evolution Of The Web: The WWW has undergone a remarkable evolution since its inception. Here are some key milestones:

ৱেবৰ বিৱৰ্তন :

WWW ৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই এক উল্লেখযোগ্য বিৱৰ্তন ঘটিছে । ইয়াত কিছুমান মূল মাইলৰ খুঁটি দিয়া হ'ল -