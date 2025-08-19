ETV Bharat / technology

বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস 2025: দিনটোৰ গুৰুত্ব, তাৎপৰ্যৰ লগতে জানো আহক উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত কেইটামান ফটো এডিটিং এপৰ বিষয়ে

আজি বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস । এই দিনটোৰ গুৰুত্ব, তাৎপৰ্য, ইতিহাসৰ বিষয়ে জনাৰ লগতে জানো আহক কেইটামান উন্নত ফটো এডিটিং এপৰ বিষয়ে ---

বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস 2025: দিনটোৰ গুৰুত্ব, তাৎপৰ্যৰ লগতে জানো আহক উন্নত কেইটামান ফটো এডিটিং এপৰ বিষয়ে (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 11:15 AM IST

7 Min Read

হায়দৰাবাদ: সমগ্ৰ বিশ্বতে আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 19 আগষ্টৰ দিনটো পালন কৰা হয় বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস হিচাপে । দিৱসটোৰ জৰিয়তে ফটোগ্ৰাফীৰ গুৰুত্বৰ লগতে ইয়াৰ ইতিহাস স্মৰণ কৰা হয় । এই দিনটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকলক তেওঁলোকৰ এখন বিশেষ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।

এই দিনটো পালনৰ মূল কাৰণ হ'ল ফটোগ্ৰাফী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা আৰু যিসকলে ফটোগ্ৰাফীক চখ বা কেৰিয়াৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰা । একে সময়তে এই দিনটোত আনক এই দক্ষতাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ জ্যেষ্ঠসকলৰ অৱদানকো স্মৰণ কৰা হয় ।

বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ ইতিহাস

প্ৰথম বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস পালন কৰা হৈছিল 2010 চনৰ 19 আগষ্টত । এই দিনটোতে প্ৰায় 270 জন ফটোগ্ৰাফাৰে তেওঁলোকৰ ফটো এখন গ্ল'বেল অনলাইন গেলেৰীত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । 100 খনতকৈও অধিক দেশৰ মানুহে অনলাইন গেলেৰী পৰিদৰ্শন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰথম আনুষ্ঠানিক বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । দিনটো 19 আগষ্টত পালন কৰা হয় কিয়নো 1839 চনৰ এই দিনটোত ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰে ডাগুৱেৰোটাইপ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পেটেণ্ট ক্ৰয় কৰিছিল । ফ্ৰান্স চৰকাৰে ডাগুৱেৰোটাইপ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৱিষ্কাৰক বিশ্বৰ বাবে এক বিনামূলীয়া উপহাৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল ।

World Photography Day 2025: Date, Theme, History, and Significance
বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস 2025: দিনটোৰ গুৰুত্ব, তাৎপৰ্যৰ লগতে জানো আহক উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত কেইটামান ফটো এডিটিং এপৰ বিষয়ে (Getty Images)

বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ উৎপত্তি হৈছে ডাগুৱেৰোটাইপৰ আৱিষ্কাৰৰ পৰা, যি হৈছে 1837 চনত ফৰাচী লুই ডাগুৱেৰে আৰু জোচেফ নাইচফোৰ নিপচে বিকশিত কৰা এক ফটোগ্ৰাফিক প্ৰক্ৰিয়া ।

দিৱসটোৰ উদ্দেশ্য

ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰে হৈছে বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ উদ্দেশ্য । দিনটোৱে গোটেই বিশ্বৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকলক তেওঁলোকে তোলা বিশেষ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । এই দিনটোৰ জৰিয়তে এই আৱিষ্কাৰৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা হয় আৰু ফটোগ্ৰাফীক ভাৱ প্ৰকাশৰ এক মাধ্যম হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । এই দিনটোৱে ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু এই কলাৰ প্ৰতি উৎসাহীসকলৰ বাবে একগোট হোৱা তেওঁলোকৰ আবেগৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটোৱা, তেওঁলোকৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু বিশ্বব্যাপী ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰশংসা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক গোলকীয় মঞ্চ হিচাপে কাম কৰে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে এই দিনটোৱে সকলোকে দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নোহোৱা স্বত্ত্বেও ফটো তুলিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে ।

ফটোগ্ৰাফী দিৱস 2025ৰ বিষয়বস্তু

বিশ্ব ফটোগ্ৰাফীৰ দিনটোত ফটোগ্ৰাফী কলাৰ বিশ্বব্যাপী উদযাপন কৰা হয় । কিন্তু প্ৰতি বছৰে ইয়াক বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ আধাৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় । 2025 চনৰ বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "মোৰ প্ৰিয় ফটো"। এই বিষয়বস্তুই ফটোগ্ৰাফাৰসকলক তেওঁলোকৰ পছন্দৰ যিকোনো এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ৷

বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ গুৰুত্ব

ফটোগ্ৰাফীৰ কলা, বিজ্ঞান আৰু ইতিহাসক স্বীকৃতি আৰু প্ৰশংসাৰ বাবে বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস উদযাপন কৰা হয় । ফটোগ্ৰাফীয়ে আৰম্ভণিৰে পৰাই সমাজ, সংস্কৃতি, যোগাযোগৰ ওপৰত যি প্ৰভাৱ পেলাইছে, তাৰ স্মৃতিত এই দিনটো পালন কৰা হয় । বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস উদযাপন কৰাৰ একাংশ কাৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰা হ’ল:

  • ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য: 1839 চনৰ 19 আগষ্টত ফটোগ্ৰাফীৰ অন্যতম সফল ৰূপ ডাগুৱেৰোটাইপ প্ৰক্ৰিয়াৰ ঘোষণা কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানে ছবি ধৰি ৰখা আৰু সংৰক্ষণৰ ধৰণত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনি আধুনিক ফটোগ্ৰাফীৰ ভেটি স্থাপন কৰে ।
  • ফটোগ্ৰাফীক কলা হিচাপে প্ৰচাৰ কৰা: বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসত অপেছাদাৰী আৰু পেছাদাৰী উভয় ফটোগ্ৰাফাৰসকলক তেওঁলোকৰ কামৰ ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ সৃষ্টিশীল দিশসমূহ উদযাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় । ছবিৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য আৰু বৈচিত্ৰ্য প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় ।
  • নথিপত্ৰ আৰু সংৰক্ষণ: ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ নথিভুক্তকৰণত ফটোগ্ৰাফীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এই দৃশ্যমান অভিলেখসমূহ সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
  • বিশ্বব্যাপী অংশগ্ৰহণ: বিশ্বজুৰি ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু ফটোগ্ৰাফী অনুৰাগীসকলে একত্ৰিত হৈ ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি থকা আবেগক ভাগ-বতৰা কৰাৰ দিন আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ দিশ সন্দৰ্ভত চিন্তা কৰাৰ দিন ।
  • সজাগতা আৰু শিক্ষা: বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসে ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰিকৰী দিশ, সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু ছবি নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি থকা নৈতিক বিবেচনাৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ছবিৰ জৰিয়তে দৃশ্য সাক্ষৰতা আৰু গল্প কোৱাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে মানুহক জ্ঞান দিয়াৰ সুযোগ দিয়ে ।

সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহক অনুপ্ৰাণিত, অৱগত আৰু সংযোগ স্থাপনৰ বাবে সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰে ।

আধুনিক জগতত ফটোগ্ৰাফীৰ গুৰুত্ব

ছবি আথবা ফটো হৈছে ভাৱ প্ৰকাশৰ এটা মাধ্যম তথা ভাষা । ফটোগ্ৰাফী আজি কাৰিকৰীভাৱে সুলভ হৈ পৰিছে, যিয়ে সকলোকে নিজৰ আত্মপ্ৰকাশ, দৃশ্য কলাৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰকাশৰ এক উৎকৃষ্ট সুযোগ প্ৰদান কৰে । ইণ্টাৰনেটত বহু ৱেবচাইটত মানুহে নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । ফটোগ্ৰাফবোৰ অতি বৈচিত্ৰময়, কেতিয়াবা অতি ব্যক্তিগত, আৱেগিক, দুখী আদি কেতিয়াবা অদ্ভুত আৰু হাস্যৰসময়ী, কেতিয়াবা কিছুমান আকৰ্ষণীয় ঠাই, আকৰ্ষণীয় মানুহ প্ৰদৰ্শন কৰে । এনে ফটোৰ সহায়ত তেওঁলোকে কি অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে তাৰ আমাৰ ধাৰণা আন মানুহৰ লগত বিনিময় কৰে ।

ফটোগ্ৰাফীৰ উৎপত্তি :

ফটোগ্ৰাফীয়ে শতিকাজুৰি বিৱৰ্তনৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিছে । প্ৰাচীন কেমেৰা অব্স্কিউৰাৰ সৈতে যি আৰম্ভ হৈছিল সেয়া বিশ্বব্যাপী সুলভ মাধ্যমলৈ বিকশিত হৈছে । প্ৰথম আলোকচিত্ৰখন নিকেফোৰে কাগজৰ টুকুৰা এটাত ৰূপালী ক্লৰাইড আৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল । অৱশ্যে, ফটোখন অৱশেষত সম্পূৰ্ণ নেদেখা হৈ পৰে কিয়নো তেওঁ ফটোখন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কাগজৰ পৰা ৰূপালী ক্লৰাইড আঁতৰাবলৈ কোনো উপায় নাজানিছিল ।

প্ৰথম দীৰ্ঘম্যাদী ৰঙীণ আলোকচিত্ৰখন 1861 চনত থমাছ চাটনৰ দ্বাৰা আৱদ্ধ কৰা হৈছিল । এয়া আছিল ৰঙা, সেউজীয়া আৰু নীলা ফিল্টাৰৰ জৰিয়তে তোলা তিনিখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আলোকচিত্ৰৰ এটা ছেট । অৱশ্যে, তেতিয়া ব্যৱহৃত ফটোগ্ৰাফিক ইমালচনবোৰ বৰ্ণালীৰ প্ৰতি অসংবেদনশীল আছিল, সেয়েহে ফলাফলটো অতি উন্নত নাছিল আৰু প্ৰদৰ্শনটো সোনকালেই হেৰাই গৈছিল । কোডাকৰ অভিযন্তাই প্ৰথম ডিজিটেল কেমেৰা উদ্ভাৱন কৰাৰ প্ৰায় 20 বছৰ পূৰ্বে প্ৰথম ডিজিটেল আলোকচিত্ৰখন 1957 চনত তোলা হৈছিল । ফটোখন প্ৰথমতে চলচ্চিত্ৰত তোলা এটা শ্বটৰ ডিজিটেল স্কেন য'ত ৰাছেল কিৰ্ছৰ পুত্ৰক দেখুওৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ৰিজলিউশ্বন হৈছে 176×176 ।

প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ ফলত অধিক সুলভ কেমেৰা আহিল, যাৰ ফলত অপেছাদাৰী ফটোগ্ৰাফীৰ বিকাশ বৃদ্ধি হয় আৰু মাধ্যমটোক গণতান্ত্ৰিক কৰা হয় । প্ৰতিজন ফটোগ্ৰাফাৰৰ প্ৰাথমিক সঁজুলি হৈছে কেমেৰা । তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ব্যৱহাৰৰ বাবে বেলেগ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰে ।

সাধাৰণতে ব্যৱহৃত কেমেৰাবোৰ হৈছে স্মাৰ্টফোন, ডিজিটেল কেমেৰা, ডিএছএলআৰ, মিৰ'ৰলেছ কেমেৰা আৰু ফিল্ম কেমেৰা ।

বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফটোগ্ৰাফী শৈলী

পোট্ৰেইট ফটোগ্ৰাফী, লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফী, ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী, মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী, ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী, ৱাইল্ডলাইফ ফটোগ্ৰাফী, স্থাপত্য ফটোগ্ৰাফী, ডকুমেণ্টৰী ফটোগ্ৰাফী, এষ্ট্ৰোফটোগ্ৰাফী, লাইফষ্টাইল ফটোগ্ৰাফী আৰু কমাৰ্চিয়েল ফটোগ্ৰাফী ।

এপল আৰু গুগল ষ্ট'ৰত উপলব্ধ শীৰ্ষ 5 টা বিনামূলীয়া ফটো আৰু এডিটিং এপ

গুগল ষ্ট'ৰত উপলব্ধ শীৰ্ষ 5 টা বিনামূলীয়া ফটো এপ

এপবোৰৰেটিংডাউনলোড
Open camera4.0100M+
Candy camera AI4.2100M+
Camera 3604.1100M+
Camera FV-5Lite3.710M+
VSCO4.0100M+

গুগল ষ্ট'ৰত শীৰ্ষ 5 টা বিনামূলীয়া ফটো সম্পাদনা এপ

এপবোৰৰেটিংডাউনলোড
Picsart4.21B+
Pixlr4.5100M+
VSCO4.0100M+
Canva4.5500M+
Afterlight3.710M+

এপল ষ্ট'ৰত শীৰ্ষ 5 টা বিনামূলীয়া কেমেৰা এপ

এপৰেটিং
Camera+4.5
Pro camera by moment4.6
Pro camera .proffesional camera4.7
Focos4.7
Pro cam4.6

এপল এপ ষ্ট'ৰত শীৰ্ষ 5 টা বিনামূলীয়া ফটো সম্পাদনা এপ

এপৰেটিং
Adobe photoshop4.4
VSCO4.7
Afterlight4.7
Lightreoom4.8
Picsart4.7

