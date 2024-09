পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে বিমানত কি ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি জানেনে ? - Why Petrol Isn’t Used in Airplanes

ETV Bharat / technology

পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে বিমানত কি ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি জানেনে ? - Why Petrol Isn’t Used in Airplanes

By ETV Bharat Tech Team Published : 2 minutes ago

পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে বিমানত কি ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি জানেনে ? ( ETV Bharat )