কেৱল আপুনিয়ে নহয়; হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰী

কেৱল আপুনিয়ে নহয়; হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশ্বৰ ব্যৱহাৰকাৰী
হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন ব্যৱহাৰকাৰী ৷ ভাৰতত পৰিছে সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ ৷
Published : September 8, 2025 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি ভাৰতৰ একাংশ হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতৰ বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে লগইন আৰু সংযোগৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাচতেই কৰ্তৃপক্ষই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰে ৷ উল্লেখ্য যে সমস্যাটো চলি থকাৰ সময়ত আমি মোবাইলত হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলো যদিও একাংশ সহকৰ্মীয়ে হোৱাটছএপ ৱেবত লগ ইন কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল বুলি জনাইছিল ।
সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ল হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰী
Downdetector পৰীক্ষা কৰাৰ পাচত দেখা গ’ল যে ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে একে সময়তে আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু মেক্সিকোৰ দৰে আন দেশৰ একাংশ লোকেও হোৱাটছএপত এই সমস্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । অৱশ্যে অভিযোগ কৰা ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা আছিল সৰ্বাধিক । অৰ্থাৎ বিশ্বজুৰি হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাত কিছু সমস্যা হৈছে যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতত অধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ৱেবছাইট আৰু এপ ডাউন হোৱাৰ কথা কওঁতে দুপৰীয়া 12 বজাৰ আগতেই মানুহে এই সম্পৰ্কে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । দুপৰীয়া 2.06 মান বজাত প্ৰায় 480 জন লোকে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰৰ সমস্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ডাউনডিটেক্টৰৰ মতে, বেছিভাগ লোকেই চাৰ্ভাৰ সংযোগ, ৱেবছাইট আৰু এপটো ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰে 46 শতাংশ লোকে চাৰ্ভাৰ সংযোগত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, 29 শতাংশ লোকে ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু 26 শতাংশ লোকে এপটো ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ছচিয়েল মিডিয়াত বহু লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
যোৱা সপ্তাহত হোৱাটছএপে শূন্য ক্লিকৰ দুৰ্বলতা দেখুৱাইছিল যিয়ে আই অ’ এছ আৰু মেকঅ’এছত ইয়াৰ এপসমূহত প্ৰভাৱ পেলাইছিল । এই সুৰক্ষাৰ ত্ৰুটিৰ সহায়ত ব্যক্তিৰ ওপৰত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি আক্ৰমণ কৰিব পৰা যাব আৰু যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ আইফোন বা মেক কম্পিউটাৰত স্বয়ংক্ৰিয় আপডেট লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ উপলব্ধ সংস্কৰণৰ বাবে পৰীক্ষা কৰি ইয়াক লগে লগে ইনষ্টল কৰিব লাগে ।
