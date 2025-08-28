ETV Bharat / technology

Writing Help: পূৰ্বতকৈ অধিক সহজ হৈ পৰিল ৱাটচএপ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাটো - WHATSAPP WRITING HELP FEATURE

WhatsApp ৰ নতুন Writing Help বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে এতিয়া বাৰ্তা লিখাৰ সময়ত AI ৰ পৰা ব্যক্তিগত আৰু মননশীল পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰিব । জানক বিতংকৈ ---

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 5:16 PM IST

হায়দৰাবাদ: WhatsApp এ ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছে এক নতুন AI বৈশিষ্ট্য, যাৰ নাম হৈছে WhatsApp’s New Writing Help । এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাৱে সেইসকল লোকৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যিসকলে বাৰ্তা লিখিব বিচাৰে কিন্তু বাৰ্তাৰ বাবে সঠিক শব্দ বা বাক্য বাছনি কৰাত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় । এতিয়া এনে লোকে WhatsApp ৰ Writing Help নামৰ নতুন AI ফিচাৰৰ সহায়ত যিকোনো মেছেজ লিখিবলৈ সহায় লব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ বাৰ্তাৰ বাবে সঠিক শব্দ আৰু সঠিক বাক্য লাভ কৰিব ।

লিখাৰ সহায়ৰ সহায়ত হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ যিকোনো বাৰ্তা পেছাদাৰী, হাস্যকৰ বা আৱেগিক সহায়ক শৈলীকে ধৰি বহুতো ভিন্ন শৈলীত লিখিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান কেৱল ইংৰাজী ভাষাতহে উপলব্ধ । বৰ্তমান হোৱাটছএপে কেৱল আমেৰিকা আৰু একাংশ নিৰ্বাচিত দেশতহে উপলব্ধ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, এই বৈশিষ্ট্য অতি সোনকালে আন ভাষাত আৰু আন দেশতো মুকলি কৰা হ’ব ।

লিখাই কেনেকৈ কাম কৰাত সহায় কৰে ?

এই বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মাত্ৰ এজন এজনকৈ গ্ৰুপ বা গ্ৰুপ আড্ডাত তেওঁলোকৰ বাৰ্তা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীণত এটা পেঞ্চিলৰ দৰে আইকন ওলাব, ইয়াক টেপ কৰক আৰু তাৰ পিছত মেটা এআইয়ে আপোনাৰ বাৰ্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক কিছুমান সম্ভাৱ্য পৰামৰ্শ আগবঢ়াব । সেই পৰামৰ্শবোৰৰ পৰা যিকোনো এটা বাৰ্তা বাছি লৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও আপুনি মেটা এআইয়ে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ সম্পাদনা কৰি তাৰ পিছত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ।

গোপনীয়তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব

এই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা কৰাৰ সময়ত হোৱাটছএপে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ Writing Help AI বৈশিষ্ট্যই Private Processing প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত কাম কৰে । অৰ্থাৎ মেটা বা হোৱাটছএপে আপোনাৰ মেছেজ বা AI য়ে দিয়া পৰামৰ্শ পঢ়া নাই । ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ।

কোম্পানীটোৱে এই প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে অভিযান্ত্ৰিক ব্লগ আৰু কাৰিকৰী শ্বেতপত্ৰও প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত ইয়াৰ সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় সবিশেষ তথ্য দিয়া হৈছে । লগতে এনচিচি গ্ৰুপ আৰু ট্ৰেইল অৱ বিটছৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানেও ইয়াৰ অডিট কৰিছে যাতে ইয়াৰ গোপনীয়তা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় ।

