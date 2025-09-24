ETV Bharat / technology

হোৱাটচএপত উপলব্ধ নতুন বৈশিষ্ট্য়: ভাষা হৈ নপৰিব বাৰ্তালাপৰ সময়ত হেঙাৰ

এতিয়া হোৱাটছএপ বাৰ্তাসমূহ নিমিষতে আপোনাৰ পছন্দৰ ভাষালৈ অনুবাদ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিছে । এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক ।

whatsapp-introduces-message-translation-feature-for-android-and-iphone-users
হোৱাটচ এপ (AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অপেক্ষা কৰি থকা এটা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হ’ব হোৱাটছএপত । হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দেশৰ বা বিদেশৰ মানুহৰ সৈতে নিমিষতে সংযোগ স্থাপন, কথা পতা, ফটো আৰু ভিডিঅ’ পঠোৱা, ডকুমেণ্ট পঠোৱা বা লোকেশ্যন পঠোৱা আদি অতি সহজ হৈ পৰে । কিন্তু হোৱাটছএপ চেটৰ সময়ত যেতিয়া সিফালৰ ব্যক্তিজনে বেলেগ ভাষাত কথা ক’বলৈ ওলাইছে তেতিয়া মানুহে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । এনে পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে চেটটো বুজিবলৈ বা আন ভাষাৰ বাৰ্তাসমূহ পঢ়িবলৈ অতি কঠিন হৈ পৰে । WhatsApp এ এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি পাইছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে Message Translation নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য আনিবলৈ ওলাইছে, যিয়ে আড্ডাৰ সময়ত ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত থকা ভাষাৰ বাধা দূৰ কৰিব ।

এতিয়া আপুনি WhatsApp ত পোৱা বাৰ্তাসমূহ বিভিন্ন ভাষাত নিমিষতে নিজৰ ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব পাৰিব । যদি আপুনি আন ভাষাত হোৱাটছএপৰ বাৰ্তা এটা বুজিব বিচাৰে তেন্তে বাৰ্তাটোত দীঘলীয়াকৈ টিপি "অনুবাদ কৰক" বিকল্পটো টেপ কৰক আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ পছন্দৰ ভাষা নিৰ্বাচন কৰক । আপুনি বাৰ্তাটো ডাউনলোড কৰি ভৱিষ্যতে মেনশ্যনৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে ।

হোৱাটছএপৰ অটো অনুবাদৰ বৈশিষ্ট্য

এই নতুন WhatsApp বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত চেটৰ লগতে গ্ৰুপ আৰু চেনেল আপডেটতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । যদি আপুনি এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এটা অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যও পাব: আপুনি এটা সম্পূৰ্ণ চেট থ্ৰেডৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয় অনুবাদ অন কৰিব পাৰিব । আপুনি এবাৰ এই বৈশিষ্ট্য সামৰ্থবান কৰিলে, আপুনি সেই থ্ৰেডত (বা কথোপকথন) সকলো নতুন বাৰ্তা আপোনাৰ নিৰ্বাচিত ভাষাত পঢ়িব পাৰিব, কাৰণ সিহঁতক আপোনাৰ নিৰ্বাচিত ভাষালৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অনুবাদ কৰা হ'ব ।

WhatsApp এ ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈশিষ্ট্য ডিজাইন কৰিছিল । অনুবাদ প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ ডিভাইচত ঘটে, গতিকে হোৱাটছএপ বা কোনো তৃতীয় পক্ষৰ এপে আপোনাৰ বাৰ্তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

ক্ৰমান্বয়ে এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোনৰ বাবে এই নতুন ফিচাৰটো ৰোল আউট কৰিছে হোৱাটছএপে । প্ৰথম অৱস্থাত এই বৈশিষ্ট্য এণ্ড্ৰইডত ছটা ভাষাত উপলব্ধ – ইংৰাজী, স্পেনিছ, হিন্দী, পৰ্তুগীজ, ৰাছিয়ান আৰু আৰবী । আইফোনত এই বৈশিষ্ট্য 19 তকৈও অধিক ভাষালৈ মুকলি হৈছে ।

