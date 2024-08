লেহেমীয়া ইন্টাৰনেটৰ সমস্যাৰ আপুনিও ভুক্তভোগী নেকি : এই কিটিপ গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হওঁক - Slow Internet Speed

ETV Bharat / technology

লেহেমীয়া ইন্টাৰনেটৰ সমস্যাৰ আপুনিও ভুক্তভোগী নেকি : এই কিটিপ গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হওঁক - Slow Internet Speed

By ETV Bharat Tech Team

4) চফট্ ৱেৰ আপডেটৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা: আপোনাৰ নেটৱৰ্ক শক্তিশালী হোৱাৰ পাচতো পুৰণি চফ্টৱেৰৰ বাবেও আপোনাৰ ফোনটোৰ পৰিৱেশন বেয়া হোৱাৰ এটা সাধাৰণ কাৰণ হ’ব পাৰে । সেয়েহে আপুনি সদায় চফট্ ৱেৰ বা এপ আপডেটৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে আৰু উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তৎক্ষণাত ইনষ্টল কৰিব লাগে ।

5) অন্য নে'টৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰক: যদি আপোনাৰ বৰ্তমান নে'টৱৰ্কে লেহেমীয়া গতি প্ৰদান কৰিছে, অন্য নে'টৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, যেনে এটা ৰাজহুৱা ৱাই-ফাই হটস্পট বা চেলুলাৰ নে'টৱৰ্ক । ই আপোনাৰ সমস্যাটো আপোনাৰ ফোনত আছে নে আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে আছে সেইটো চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

6) আপোনাৰ কেচ আৰু কুকীজ পৰিষ্কাৰ কৰক: সময়ৰ লগে লগে আপোনাৰ ফোনটোৱে এপসমূহৰ পৰা ডাটা জমা কৰি থাকে, যিয়ে আপোনাৰ নেটৱৰ্ককো প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ইণ্টাৰনেটৰ গতি লেহেমীয়া কৰে । আপোনাৰ কেচ আৰু কুকীজ পৰিষ্কাৰ কৰিলে ফোনটোৰ ইণ্টাৰনেটৰ গতি উন্নত হ’ব পাৰে । ইয়াৰ বাবে Settings > Apps & notifications > See all apps. তাৰ পিছত, এটা app ত ক্লিক কৰক আৰু খোলক Storage & Cache > Clear cache and Clear storage.

7) এটা VPN ব্যৱহাৰ কৰক: যদিও VPN সমূহে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটৰ গতি লেহেমীয়া কৰে বুলি ভবা হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত, ই আপোনাৰ ট্ৰেফিক এনক্ৰিপ্ট কৰি আৰু সুৰক্ষিত চাৰ্ভাৰৰ জৰিয়তে ইয়াক ৰাউট কৰি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটৰ গতি উন্নত কৰিব পাৰে । ই কেতিয়াবা অধিক সুস্থিৰ আৰু দ্ৰুত সংযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

8) সৰ্বোচ্চ ডাটা লোডিং বিকল্প: এণ্ড্ৰইড ফোনত বেতাঁৰ আৰু নেটৱৰ্ক ছেটিংছৰ অধীনত ‘GPRS to Data Prefer’ নামৰ এটা বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াক সৰ্বাধিক ডাটা লোডিং বিকল্প বুলিও কোৱা হয় । ই আপোনাৰ ফোনক প্ৰতিটো চাইটত অধিক ডাটা ডাউনলোড কৰাৰ অনুমতি দিয়ে, ইণ্টাৰনেটৰ গতি বৃদ্ধি কৰে আৰু ব্ৰাউজাৰ লোডৰ সময় উন্নত কৰে ।