6,500mAh বেটাৰী আৰু 50 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo Y31 series
Vivo Y31 series দুটা ভিন্ন ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব । দাম, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : September 15, 2025 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: Vivo Y -ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে ভাৰতত সোমবাৰে মুকলি কৰা হৈছে Vivo Y31 5G ছিৰিজ । শেহতীয়া লাইনআপত আছে Vivo Y31 5G আৰু Vivo Y31 Pro 5G । ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্টটো দেশত দুটা ৰেম বিকল্পৰ সৈতে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব যদিও প্ৰ’ মডেলটো ষ্ট’ৰেজ অপচনত উপলব্ধ হ’ব । Vivo Y31 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, এল ই ডি ফ্লেছৰ সৈতে সংযুক্ত আৰু Vivo Y31 Pro 5G ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । দুয়োটা ফোন দুটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব ।
ভাৰতত Vivo Y31 Series মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Vivo Y31 5G ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বেচ 4GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 14,999 টকা, আনহাতে 6GB ৰেম আৰু একে ষ্ট’ৰেজ কেপাচিটিৰ সৈতে হাইয়াৰ এণ্ড অপচনৰ মূল্য হ’ব 16,499 টকা । এই হেণ্ডছেটটো ৰোজ ৰেড আৰু ডাইমণ্ড গ্ৰীণ ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ব ।
আনহাতে, দেশত Vivo Y31 Pro 5G ৰ মূল্য বেচ 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ বাবে 18,999 টকা । একেটা ৰেমযুক্ত 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ দাম ভাৰতত 20,999 টকা । ই মোচা ব্ৰাউন আৰু ড্ৰিমী হোৱাইট ৰঙত উপলব্ধ । দুয়োটা ফোন কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ফ্লিপকাৰ্ট আৰু অফলাইন খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে উপলব্ধ ।
গ্ৰাহকে এছবিআই বেংক, ডিবিএছ, আইডিএফচি ফাৰ্ষ্ট বেংক, য়েছ বেংক, ফেডাৰেল বেংক আৰু বেংক অৱ বৰোদাৰ ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ডত 1500 টকাৰ তৎক্ষণাত কেছবেক বা আঠ মাহৰ সুতমুক্ত EMI ৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
Vivo Y31 5G স্পেচিফিকেশন
Vivo Y31 5G হৈছে ডুৱেল ছিম, যিটো এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক ফানটাচঅ’এছ 15 ত চলে । ইয়াত 6.68 ইঞ্চিৰ এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত, 1608x720 পিক্সেল ৰিজ’লিউচন, 264পিপিপি পিক্সেল ঘনত্ব, 83 শতাংশ এনটিএছচি ৰঙৰ গেম আৰু শীৰ্ষ এইচবিএম উজ্জ্বলতা 1000 নিট ।
ইয়াক 4nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত অক্টা-কোৰ স্নেপড্ৰেগন 4 জেন 2 SoC দ্বাৰা চালিত, ইয়াত দুটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আছে, যিয়ে 2.2GHz শীৰ্ষ গতি প্ৰদান কৰে আৰু 1.95GHz শীৰ্ষ গতিৰ সৈতে ছটা দক্ষতা কোৰ ।
ভিভ’ৰ নতুন স্মাৰ্টফোনত 6GB পৰ্যন্ত এলপিডিডিআৰ4এক্স ৰেম আৰু 128GB ইএমএমচি 5.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে, যিটো মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 2TB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । ফোনটোত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং দিয়া হৈছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Vivo Y31 5G ত 50 মেগাপিক্সেল (f/1.8) প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ আৰু 0.08 মেগাপিক্সেল (f/3.0) ছেকেণ্ডাৰী লেন্সৰ সৈতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । সন্মুখত ইয়াৰ সৈতে 8 মেগাপিক্সেল (f/2.0) ছেলফি কেমেৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । পিছফালৰ কেমেৰা মডিউলে পানীৰ তলত ফটোগ্ৰাফীও সমৰ্থন কৰে ।
Vivo Y31 5G য়ে সংযোগৰ বাবে ডুৱেল বেণ্ড ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 4.1, ইউএছবি 2.0 টাইপ-চি প’ৰ্ট, জিপিএছ, অ’টিজি, বেইড’, গ্ল’নাছ, গেলিলিও আৰু কিউজেএছএছ সমৰ্থন কৰে । অনবৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত এটা এক্সিলেৰ’মিটাৰ, এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এটা প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ আৰু এটা ই-কম্পাছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াত 44W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ইয়াৰ মাত্ৰা 166.14x77.01x8.39 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 209 গ্ৰাম । হেণ্ডছেটটো আনলক কৰাৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰও আছে ।
Vivo Y31 Pro 5G স্পেচিফিকেশন
প্ৰ’ মডেলৰ স্পেচিফিকেশনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Vivo Y31 Pro 5G ও এটা ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট, ইয়াত এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক ফাণ্টাচঅ’এছ 15 চলি আছে । ইয়াত 2408×1080 পিক্সেল ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে অলপ ডাঙৰ 6.72 ইঞ্চি এলচিডি টাচস্ক্ৰীণ, 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 383 পিক্সেল পিক্সেল ডেনচিটি আৰু 83 শতাংশ NTSC ৰঙৰ গেম । ডিছপ্লেটোৱে 1050১০৫০ নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ এইচ বি এম উজ্জ্বলতাও প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
ভিভ’ হেণ্ডছেটক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে 4nm অক্টা-কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 চিপছেট, য’ত 2.5GHz শীৰ্ষ ঘড়ী গতিৰ সৈতে চাৰিটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু 2.0GHz শীৰ্ষ ঘড়ী গতিৰ সৈতে চাৰিটা কাৰ্যক্ষমতা কোৰ আছে। চিপছেটটোত 8GB LPDDR4x ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত UFS 3.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে যোৰ কৰা হৈছে। কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ৰেমটো ৮জিবি পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব।
Vivo Y31 pro 5G য়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ সৈতে ৰিয়াৰ-কেমেৰা ইউনিট শ্বেয়াৰ কৰে । ফোন দুটাৰ সন্মুখতো একে ছেলফি কেমেৰা আছে । সংযোগৰ বাবে Vivo Y31 pro 5G ত আছে ডুৱেল বেণ্ড ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.4, জিপিএছ, বেইডু, গ্ল’নাছ, গেলিলিও আৰু কিউজেএছএছ ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । দুয়োটা হেণ্ডছেটৰ বেটাৰীৰ ক্ষমতা আৰু চাৰ্জিং স্পীডো একে । ফোনটোৰ মোচা ব্ৰাউন ৰঙৰ মাত্ৰা 165.7×76.3×8.09 মিমি, ওজন প্ৰায় 204 গ্ৰাম যদিও ড্ৰিমী হোৱাইট ৰঙৰ বিকল্পটো অলপ ডাঠ আৰু গধুৰ, 8.19 mm আৰু ওজন প্ৰায় 208 গ্ৰাম ।
