ডাইমেনচিটী 9500 চিপছেট আৰু 200 MP কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত শীঘ্ৰেই মুকলি হ’ব Vivo X300 ছিৰিজ
Vivo ই অতি সোনকালে মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে নিজৰ প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোনৰ নতুন ছিৰিজ । ইয়াৰ বিষয়ে আমাক জনাওক ।
Published : September 17, 2025 at 3:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: Vivo ই নিজৰ নতুন ফ্লেগশ্বিপ ফোন ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই ছিৰিজটোৰ নাম হ’ব Vivo X300, য’ত কোম্পানীয়ে Vivo X300 আৰু Vivo X300 Pro মুকলি কৰিব । এই ফোন ছিৰিজৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ’ল কোম্পানীটোৱে ইয়াত মিডিয়াটেকৰ নতুন চিপছেট প্ৰদান কৰিব পাৰে, যাৰ নাম মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500, যিটো 3NM প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত এই নতুন আৰু শক্তিশালী চিপছেটৰ জৰিয়তে Vivo ৰ আগন্তুক ফোনসমূহেও কোৱালকমৰ শক্তিশালী চিপছেট এণ্ড্ৰ’ইড ফোন আৰু এপলৰ আইফোনৰ সৈতেও প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰিব ।
Vivo V2515 নামৰ এটা ডিভাইচ Geekbench ত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, যিটো X300 ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভিন্নতা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ইয়াত 15GB ৰেম আৰু octacore CPU আছে, যিয়ে Dimensity 9500 ৰ উপস্থিতিৰ ইংগিত দিয়ে । Vivo অৰ্থাৎ Vivo X300 ছিৰিজৰ এই আগন্তুক ফোনত কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে জানো আহক ।
Vivo X300 Series ৰ স্পেচিফিকেশন
Vivo X300 ত 6.3 ইঞ্চি কমপেক্ট ডিছপ্লে আৰু 200 MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা থাকিব পাৰে । একে সময়তে X300 Pro ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি ফ্লেট ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, য’ত 50MP চ’নী LYT-828 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ, 200MP পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো আৰু 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা থাকিব পাৰে ।
এই ভিভ’ ছিৰিজৰ এই দুয়োটা ফোনতে আহিব জেইছ টিউনিং । ভিডিঅ’ কলিং আৰু ছেলফিৰ বাবে ইয়াত 50 MP 92 ডিগ্ৰী ৱাইড এংগল কেমেৰা থাকিব পাৰে, যিয়ে অটোফ’কাছ সমৰ্থন কৰিব । ইউনিভাৰ্চেল ছিগনেল এম্প্লিফায়াৰ আৰু নতুন ভাইব্ৰেচন মটৰ X300 Pro তো দেখা যাব, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা আৰু অধিক উন্নত কৰি তুলিব ।
Vivo X300 ছিৰিজ অৰিজিনঅ’এছ 6 ত চলিব, যিটো এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
