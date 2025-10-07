ETV Bharat / technology

আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V60e 5G

আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Vivo V60e 5G ৷ পোনটোৰ কেমেৰা বৈশিষ্ট্যৰ লগতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, দাম, অফাৰ মূল্যৰ বিষয়ে জানো আহক ----

Vivo V60e 5G (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 12:31 PM IST

হায়দৰাবাদ: আজি ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Vivo V60e 5G মোবাইলটো । ইয়াত এটা MediaTek Dimensity চিপছেট আছে, 12GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত সংৰক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই ফোনটোত এআই ইমেজিং ক্ষমতাৰ সৈতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । সন্মুখত ই ছেলফি কেমেৰাৰ বাবে হোল-পাঞ্চ কাটাআউট লাভ কৰে, য’ত এআই অ’ৰা লাইট প’ৰ্ট্ৰেইটৰ কাৰ্য্যক্ষমতা আছে । ইয়াত 6,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে আৰু ই ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । ইয়াক দুটা ৰঙৰ ৰূপ আৰু একাধিক সংৰক্ষণ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে ।

শীঘ্ৰে বিস্তৃত প্ৰতিবেদন...

