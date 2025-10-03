অহা সপ্তাহত বজাৰলৈ Vivo V60e; 200 MP কেমেৰা চেন্সৰৰ লগতে থাকিব 6,500mAh বেটাৰী
অহা সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব Vivo V60e । ইয়াত 200MP কেমেৰা আৰু 6,500mAh বেটাৰী থাকিব । এই ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ।
Published : October 3, 2025 at 1:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি Vivo ফোনৰ অনুৰাগী তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে ভাল খবৰ । ভিভ’ই নতুন ফোন মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যাৰ নাম Vivo V60e । এই ফোনটোৰ হাইলাইট হ’ব ইয়াৰ পিছফালৰ কেমেৰা, য’ত 50 MP বা 108 MP চেন্সৰ নহয়, সম্পূৰ্ণ 200 MP চেন্সৰ থাকিব । আহক আমি এই Vivo ৰ আহিবলগীয়া ফোনটোৰ বিষয়ে জানো ---
ভিভ'ৰ নতুন ফোন
Vivo V60e ৰ বাবে এটা ডেডিকেটেড মাইক্ৰ’ছাইটও ভিভ’ৰ ই-ষ্ট’ৰ আৰু ফ্লিপকাৰ্টত লাইভ কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে কোম্পানীয়ে ফোনটোৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে এইটো হ’ব ভিভ’ৰ প্ৰথমটো ফোন য’ত 200 MP কেমেৰা চেন্সৰ থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ পিছফালে 8MP আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল লেন্স আৰু ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 50MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব ।
ফোনটোৰ ডিছপ্লেত কোৱাড কাৰ্ভড ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব, য’ত কেন্দ্ৰীভূত পাঞ্চ-হোল কাটাআউট থাকিব । কোম্পানীটোৱে নিজৰ প্ৰচেছৰৰ বাবে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7360 টাৰ্বো চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰিব, যিটো গেমিং আৰু মাল্টিটাস্কিং দুয়োটাৰে বাবে উৎকৃষ্ট হ’ব । এই চিপছেটে ব্যৱহাৰকাৰীক 12 GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256 GB ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটো এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক FuntouchOS 15 ত চলিব । এই ফোনটোৰ মূল্যও প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যিটো তলত দিয়া ধৰণৰ:
8 GB + 128 GB: 34,999 টকা
8 GB + 256 GB: 36,999 টকা
12 GB + 256 GB: 38,999 টকা
বৃহৎ বেটাৰী আৰু দ্ৰুত চাৰ্জিং
কোম্পানীয়ে এই ফোনত 6500 mAh ৰ বৃহৎ বেটাৰীও প্ৰদান কৰিব, যিটো 90 W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে আহিব । এই ফোনটোক পানী আৰু ধূলিৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বাবেও কোম্পানীয়ে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং দিছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই স্মাৰ্টফোনটোৱে তিনি বছৰৰ বাবে অ’ এছ আপডেট আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এলিট পাৰ্পল আৰু নোবেল গোল্ড ৰঙত এই ফোনটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক