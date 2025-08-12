হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে ভাৰতত Vivo এ মুকলি কৰে Vivo V60 ৷ কোম্পানীটোৰ মিডৰেঞ্জ লাইনআপৰ শেহতীয়া স্মাৰ্টফোনটোত Snapdragon 7 Gen 4 SoC আৰু 6,500mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও 50 মেগাপিক্সেলৰ মূল কেমেৰা, 50 মেগাপিক্সেলৰ টেলিফটো শ্বুটাৰ আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰাৰ লগতে সন্মুখত 50 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । ইয়াত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং আছে আৰু ইয়াত ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশত মুকলি কৰা ভিভ’ V50 ৰ উত্তৰাধিকাৰী এই ফোনটো ।
ভাৰতত Vivo V60 ৰ মূল্য, ৰং, উপলব্ধতা
ভাৰতত Vivo V60 ৰ মূল্য আৰম্ভ হয় 8জিবি + 128 জিবি বিকল্পৰ বাবে 36,999 টকা । 8GB + 256GB আৰু 12GB + 256GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য ক্ৰমে 38,999 টকা আৰু 40,999 টকা । ইফালে, টপ অৱ দ্য লাইন 16 জিবি + 512 জিবি কনফিগাৰেচনৰ দাম 45,999 টকা ।
অস্পিচিয়াছ গোল্ড, মিষ্ট গ্ৰে, আৰু মুনলিট ব্লু ৰঙত ফোনটো উপলব্ধ । 19 আগষ্টৰ পৰা ভিভ’ ইণ্ডিয়া ই-ষ্ট’ৰ, ই-কমাৰ্চ চাইট আৰু নিৰ্বাচিত অফলাইন খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব ভিভ’ V60 ।
Vivo V60 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
ভিভ’ V60 ত 6.77 ইঞ্চি 1.5K (1,080×2,392 পিক্সেল) কোৱাড-কাৰ্ভড AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ সৈতে 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 5,000 নিট পৰ্যন্ত স্থানীয় শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা স্তৰ আছে । হেণ্ডছেটটোত 4nm অক্টা-কোৰ স্নেপড্ৰেগন 7 Gen 4 SoC সংযোগ কৰা হৈছে 16GB পৰ্যন্ত LPDDR4x ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে ।
ভিভ’ৰ V60 এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক ফানটাচ OS15 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ফোনটোৱে চাৰি বছৰৰ বাবে বৃহৎ অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু ছয় বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেট লাভ কৰিব । ইয়াত কেইবাটাও এআই বৈশিষ্ট্য যেনে এআই ইমেজ এক্সপাণ্ডাৰ, এআই স্মাৰ্ট কল এচিষ্টেণ্ট, এআই কেপচন আৰু এআই-বেকড ব্লক স্পেম কল আদিৰ সুবিধা আছে ।
কেমেৰা বিভাগত ভিভ’ V60 ত 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX766 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰৰ নেতৃত্বত জেইছ বেকড ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত টেলিফটো লেন্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX882 চেন্সৰ আৰু আল্ট্ৰাৱাইড এংগেল লেন্সৰ সৈতে সংযুক্ত 8 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে এই ফোনটোৰ সন্মুখত 50 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ থাকে । সন্মুখ আৰু পিছফালৰ দুয়োটা কেমেৰা 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থিত ।
Vivo V60 ত 90W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.4, জিপিএছ, এনএফচি আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই হেণ্ডছেটটোৰ IP68 আৰু IP69 ৰেটিং আছে । ইয়াত বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে ইন-ডিছপ্লে অপটিকেল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে ।
ভিভ’ V60 ৰ মিষ্ট গ্ৰে ভেৰিয়েণ্টৰ মাত্ৰা 163.53×76.96×7.53 মিমি আৰু ইয়াৰ ওজন 192 গ্ৰাম । অস্পিচিয়াছ গোল্ড আৰু মুনলিট ব্লু মডেলৰ ডাঠ ক্ৰমে 7.65 মিলিমিটাৰ আৰু 7.75 মিলিমিটাৰ ।
লগতে পঢ়ক