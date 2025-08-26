হায়দৰাবাদ: আজি Vivo T4 Pro 5G স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰি ভাৰতত নিজৰ T4 লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ভিভ’ই । ইয়াত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে 50MP চ’নী IMX882 3X পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো কেমেৰা । Vivo T4 Pro 5G ক ভিভ’ T4 আল্ট্ৰা আৰু ভিভ’ T4 5G হেণ্ডছেটৰ মাজত ৰখা হ’ব আৰু ই ষষ্ঠটো T4 ছিৰিজৰ ডিভাইচ, য’ত ইতিমধ্যে T4X 5G, T4 5G, T4 আল্ট্ৰা, T4 লাইট 5G আৰু T4R স্মাৰ্টফোন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Vivo T4 Pro 5G: মূল্য, ৰং, উপলব্ধতা
4 জিবি ৰেম + 128 জিবি ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ মডেলৰ বাবে Vivo T4 Pro 5G ৰ আৰম্ভণি মূল্য 27,999 টকা । ইয়াৰ উপৰিও 8 জিবি + 256 জিবি আৰু 12 জিবি + 256 জিবি ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য ক্ৰমে 29,999 টকা আৰু 31,999 টকা । নাইট্ৰ’ ব্লু আৰু ব্লেজ গোল্ড শ্বেডত উপলব্ধ এই ফোনটো । 2025 চনৰ 29 আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ ফ্লিপকাৰ্ট, ভিভ’ ইণ্ডিয়া ই-ষ্ট’ৰ, আৰু নিৰ্বাচিত অফলাইন খুচুৰা ষ্ট’ৰত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও সম্ভাৱ্য ক্ৰেতাই নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডত 3 হাজাৰ টকাৰ তৎক্ষণাত ৰেহাই বা 3000 টকাৰ বিনিময় বোনাছৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব ।
|মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|4 জিবি ৰেম + 128 জিবি ষ্ট’ৰেজ
|27,999 টকা
|8 জিবি + 256 জিবি ষ্ট’ৰেজ
|29,999 টকা
|12 জিবি + 256 জিবি ষ্ট’ৰেজ
|31,999 টকা
Vivo T4 Pro 5G: স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Vivo T4 Pro 5G ত Full-HD+ ৰিজ’লিউচন আৰু 5000 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে 6.77 ইঞ্চি কোৱাড-কাৰ্ভড AMOLED ডিছপ্লে আছে । ইয়াত Snapdragon 7 Gen 4 SoC ৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে 12GB LPDDR4x RAM আৰু 256GB UFS 2.2 পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ । ডিভাইচটো এণ্ড্ৰইড 15ভিত্তিক ফানটাচ OS 15 ত চলিব আৰু ছয় বছৰৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে চাৰি বছৰৰ বাবে অ’ এছ আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।
ভিভ’ই নিশ্চিত কৰিছে যে T4 Pro Google Gemini App ৰ সৈতে প্ৰি-ইনষ্টল কৰা হৈছে আৰু Gemini Live আৰু অন্যান্য AI বৈশিষ্ট্যসমূহ সমৰ্থিত । এই ফোনটোৱে এআই কেপচন, এআই স্মাৰ্ট কল এচিষ্টেণ্ট আৰু এআই স্পেম কল প্ৰটেকচনৰ দৰে প্ৰডাক্টিভিটি ফিচাৰ সমৰ্থন কৰে । ইয়াত এআই প্ৰফেচনেল প’ৰ্ট্ৰেইট, এআই ইৰেজ 3.0, এআই মেজিক মুভ, এআই ইমেজ এক্সপাণ্ডাৰ আৰু এআই ফটো এনহান্সৰ দৰে এআই ইমেজিং সঁজুলিও আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে ভিভ’ T4 প্ৰ’ই অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS) সমৰ্থনৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেল চ’নী IMX882 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ, 3x জুম সমৰ্থনৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX882 পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো কেমেৰা আৰু পিছফালে 2 মেগাপিক্সেলৰ ব’কে কেমেৰা লাভ কৰে । ফোনটোৰ সন্মুখত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 32 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰও আছে ।
Vivo T4 Pro ত 90W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh চিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ইয়াৰ IP68 আৰু IP69 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ ৰেটিং আছে । নিৰাপত্তাৰ বাবে ফোনটোত ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ থাকে । ইয়াত তাপ অপচয়ৰ বাবে 16,470 বৰ্গ মিলিমিটাৰ 10 স্তৰৰ ভিচি শীতল ব্যৱস্থা আছে । ইয়াত 5G, 4G, ৱাই-ফাই 6, ব্লুটুথ 5.4, জিপিএছ আৰু ইউএছবি টাইপ-চি কানেক্টিভিটি সমৰ্থন কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৰ ঘনত্ব 7.53 মিমি আৰু ওজন 192 গ্ৰাম ।
