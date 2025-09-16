ETV Bharat / technology

1.96 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল 2025 Royal Enfield Meteor 350

ৰয়েল এনফিল্ডে মুকলি কৰিছে ক্ৰুজাৰ মটৰ চাইকেল ৰয়েল এনফিল্ড মিটিয়ৰ 350 ৰ আপডেটেড মডেল । ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 1.96 লাখ টকা ৷

1.96 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল 2025 Royal Enfield Meteor 350 (Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 10:46 AM IST

হায়দৰাবাদ: ৰেট্ৰ’ মডাৰ্ণ মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ৰয়েল এনফিল্ডে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে নিজৰ ক্ৰুজাৰ মটৰ চাইকেল Royal Enfield Meteor 350 ৰ আপডেটেড মডেল । মুকলিৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে ডিলাৰশ্বিপতো ডেলিভাৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দুচকীয়াখন । কোম্পানীয়ে বহু আপডেটেৰে এই মটৰ চাইকেলখন মুকলি কৰিছে আৰু নতুন জি এছ টি ৰেটৰ লগে লগে ইও আগৰ তুলনাত অধিক সুলভ হৈ পৰিছে ।

2025 Royal Enfield Meteor 350 ৰ পৰিৱৰ্তন

আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আপডেটত পূৰ্বতে ফায়াৰবল আৰু ষ্টেলাৰ ভেৰিয়েন্টত পোৱা হেল'জেন ইউনিটৰ ঠাইত এল ই ডি হেডলেম্প আৰু এল ই ডি ইনডিকেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । মটৰ চাইকেলখনৰ চাৰিওটা ভেৰিয়েণ্টকে মুঠ সাতটা নতুন ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ ফায়াৰবল ভেৰিয়েন্টৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত কমলা আৰু ধূসৰ, ষ্টেলাৰ ভেৰিয়েণ্টত মেট ধূসৰ আৰু মেৰিন নীলা, অৰোৰা ভেৰিয়েণ্টত ৰেট্ৰ’ গ্ৰীণ আৰু ৰঙা আৰু ছুপাৰন’ভা ভেৰিয়েণ্টত ক’লা ৰঙৰ ছাঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

2025 Royal Enfield Meteor 350 ৰ ইঞ্জিন

এই মটৰ চাইকেলখনত কিছু যান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ ইঞ্জিনত চপ্পল ক্লাচৰ বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰিছে । একেটা 349 CC, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন এই মটৰ চাইকেলখনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

এই ইঞ্জিনটোৱে 19.9 বিএইচপি শক্তি আৰু 27 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে, যিটো পাঁচ স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাহিৰেও কোম্পানীয়ে বাইকখনৰ চেছিছ, ছাচপেনচন আৰু ব্ৰেকিং ছেটআপত কোনো ধৰণৰ সালসলনি কৰা নাই । ইয়াৰ ফায়াৰবল আৰু ষ্টেলাৰ ভেৰিয়েন্টসমূহে এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে এল ই ডি হেডলেম্প আৰু ট্ৰিপাৰ নেভিগেচন পড লাভ কৰে, আনহাতে Meteor 350 ছুপাৰনোভা আৰু অৰোৰা ভেৰিয়েন্টক ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে এডজাষ্টেবল লিভাৰ দিয়া হৈছে ।

2025 Royal Enfield Meteor 350 ৰ মূল্য

নতুন জি এছ টি ৰেটৰ ঘোষণাৰ লগে লগে এই বাইকখন নতুন আপডেট সত্ত্বেও আৰু সস্তা হৈ পৰিছে । আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বে Royal Enfield Meteor 350 ৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 2.08 লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছিল আৰু ইয়াৰ টপ-স্পেক ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য আছিল 2.33 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)। এতিয়া ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.96 লাখ টকা হৈছে আৰু 2.16 লাখ টকালৈ (এক্স-শ্ব’ৰুম) বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ শীৰ্ষ ভেৰিয়েণ্টটো প্ৰায় 15,000 টকা সস্তা হৈছে ।

