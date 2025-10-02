আপডেটেড TVS Raider 125 য়ে লাভ কৰিব ABS বৈশিষ্ট্য; জানক আৰু কি কি বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিব

আপডেটেড TVS Raider 125 য়ে লাভ কৰিব ABS বৈশিষ্ট্য; জানক আৰু কি কি বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিব
টিভিএছ মটৰ্ছৰ কমিউটাৰ বাইক TVS Raider 125 য়ে অতি সোনকালে লাভ কৰিব এটা বৃহৎ আপডেট । ইয়াত থাকিব ছিংগল চেনেল এবিএছ ।
Published : October 2, 2025 at 4:10 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ অনলাইনত প্ৰকাশ পোৱা খবৰ অনুসৰি টিভিএছ মটৰ্ছৰ কমিউটাৰ বাইক TVS Raider 125 য়ে অতি সোনকালে এটা বৃহৎ আপডেট লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অনলাইনত প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে কোম্পানীটোৱে TVS Raider 125 ত একক চেনেল ABS যোগ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও পিছফালে থকা ড্ৰাম ব্ৰেকৰ ঠাইত ডিস্ক ব্ৰেক দিব ।
2021 চনত মুকলি কৰা টিভিএছ ৰেইডাৰ 125 গাড়ীখন তেতিয়াৰ পৰাই কোম্পানীটোৰ বাবে এক শক্তিশালী বিক্ৰী শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই আপডেটসমূহ অৱশ্যে আশা কৰা হৈছিল, কাৰণ 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বাইক আৰু স্কুটাৰ দুয়োটাতে ABS বাধ্যতামূলক বুলি পথ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে ।
2025 বৰ্ষৰ TVS Raider 125 ৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া
জানিব পৰা মতে, 2025 বৰ্ষৰ নতুন TVS Raider 125 ত কেইবাটাও বৃহৎ আপডেট আছে । সন্মুখৰ ABS ৰ উপৰিও বাইকখনত পিছফালৰ ডিস্ক ব্ৰেকও থাকিব । বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাহিৰে সকলো ভেৰিয়েন্ট, য'ত এটা ড্ৰাম ব্ৰেক আছে, সন্মুখত থাকিব ডিস্ক ব্ৰেকৰ বৈশিষ্ট্য । লগতে আপডেট কৰা ৰেইডাৰত এটা একক-চেনেল এবিএছ ব্যৱস্থা আছে, সম্ভৱতঃ নিম্ন-স্পেক আপাচি আৰটিআৰ মডেলৰ পৰা এয়া ধাৰ কৰা হৈছে ।
টিভিএছ মটৰ্ছে বাইকৰ টায়াৰৰো সংশোধন কৰিছে । আপডেটৰ অংশ হিচাপে নতুন মটৰ চাইকেলখনে বৰ্তমানৰ 80/100-17 আৰু 100/90-17 টায়াৰৰ তুলনাত 90/90-17 ফ্ৰন্ট আৰু 110/80-17 ৰিয়াৰ টায়াৰ লাভ কৰিব ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই টিভিএছ ৰেইডাৰত আইজিঅ’ ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা ৰঙীন এলচিডি ডিছপ্লে আছে, শীৰ্ষ স্পেক এছএক্সত পোৱা 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ইউনিটৰ পৰিৱৰ্তে । অৱশ্যে শীৰ্ষস্থানীয় এছএক্সেও এই আপডেট অতি সোনকালে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
2025 বৰ্ষৰ TVS Raider 125 ইঞ্জিন
যান্ত্ৰিকভাৱে 2025 চনৰ নতুন TVS Raider 125 অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব । ইয়াত একেটা 124.8 CC, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব যিয়ে 11.2 বিএইচপি আৰু 11.2 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । একক চেনেল ABS ৰ সৈতে ৰেইডাৰ 125-এ এই ছেগমেণ্টত সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰাত হোণ্ডা CB125 হৰ্নেট, বাজাজ পালছাৰ NS125 আৰু হিৰো এক্সট্ৰিম 125R ৰ দৰে বাইকৰ সৈতে যোগদান কৰিছে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাইকসমূহৰ দৰে নহয়, যিবোৰ সকলোৱে পিছফালৰ ড্ৰাম ব্ৰেকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, Raider 125 হ’ব একমাত্ৰ 125CC বাইক যিয়ে পিছফালৰ ডিস্ক ব্ৰেক ব্যৱহাৰ কৰিব । ইয়াৰ মুকলি আৰু মূল্য সন্দৰ্ভত বৰ্তমান কোনো সবিশেষ উপলব্ধ নহয় যদিও যিহেতু আপডেট কৰা Raider 125 ডিলাৰশ্বিপত দেখা গৈছে, সেয়েহে অতি সোনকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক