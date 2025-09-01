হায়দৰাবাদ: জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত বজাৰত মুকলি হৈছিল বহু স্মাৰ্টফোন আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহটোও ইয়াতকৈ পৃথক নহয় । কেবাটাও ডাঙৰ স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড, যেনে এপল, ছেমছাং, মটৰ’লা, ৰিয়েলমিৰ লগতে বহুতো ব্ৰেণ্ডে তেওঁলোকৰ নতুন হেণ্ডছেট মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখযোগ্য যে কেইটামান ডিভাইচ কেৱল বিশ্বৰ বজাৰত সীমাবদ্ধ থাকিব, আনহাতে আন কিছুমান ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব ।
এপলৰ আইফোন 17 ছিৰিজ হৈছে এই মাহত হ’বলগীয়া আটাইতকৈ হাইলাইট কৰা স্মাৰ্টফোন লঞ্চ । ইফালে ইয়াৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছেমছাঙে গেলাক্সি S25 FE, গেলাক্সি এফ 17 5G আৰু গেলাক্সি M17 5G মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আন আন স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড যেনে লাভা, অপ্পো, মটৰ’লা, ৰেডমি আদিয়েও আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
গতিকে, নতুন ডিভাইচ ক্ৰয় কৰিব বিচৰা লোকসকলে সৰ্বোত্তম ডিল লাভ কৰিবলৈ অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব । ইয়াত 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ বাবে আগন্তুক স্মাৰ্টফোনৰ তালিকা দিয়া হৈছে ।
মুকলি হ’বলগীয়া স্মাৰ্টফোন
Motorola Razr 60 ব্রিলিয়েন্ট সংগ্রহ (Swarovski সংস্কৰণ)
মুকলিৰ তাৰিখ - 1 ছেপ্টেম্বৰ, 2025
Craftsmanship meets couture in Motorola x Swarovski. The razr 60 dazzles with 35 crystals set in a 3D quilted finish, its titanium hinge crystal-adorned for brilliance that goes beyond technology. More than a phone—it’s a statement. Launching 1st Sept.— Motorola India (@motorolaindia) August 30, 2025
লেন’ভ’ৰ মালিকানাধীন মটৰ’লাই আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে মটৰ’লা ৰাজাৰ 5G ৰ স্বৰ’ভস্কি ক্রিষ্টালযুক্ত সংস্কৰণ ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বজাৰত মুকলি কৰিব ৷ এই বিশেষ সংস্কৰণৰ হেণ্ডছেটটোত 35 টা হাতেৰে স্থাপন কৰা স্বৰভস্কি স্ফটিকৰ সৈতে কুইল্ট কৰা ভেগান চামৰাৰ বেক আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত স্ফটিক-প্ৰেৰিত ডিজাইন আৰু পাৱাৰ বুটামৰ লগতে পেনটন আইচ মেল্ট ৰঙৰ বৈশিষ্ট্যও আছে ।
মটৰ’লা ৰেজৰ 60 ব্রিলিয়েণ্ট কালেকচনত 6.9 ইঞ্চি pOLED LTPO ইনাৰ ফল্ডেবল ডিছপ্লে আৰু 3.63 ইঞ্চি pOLED কভাৰ (বা বাহিৰৰ) ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইয়াত সম্ভৱতঃ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400X চিপছেট থাকিব । ফোল্ডেবল ডিভাইচটোত ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ থাকিব পাৰে, য’ত আছে 50 MP মেইন চেন্সৰ আৰু ফোনটোৰ বাহিৰৰ ফালে ৰখা 13 MP আল্ট্ৰাৱাইড লেন্স । ইয়াত 32MP ছেলফি কেমেৰা থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো ফোল্ডেবল ডিভাইচৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা হ’ব ।
Razr 60 Brilliant Collection ত 30W তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 4,500mAh বেটাৰী থাকিব পাৰে ।
এই হেণ্ডছেটৰ সমান্তৰালকৈ চীনৰ ফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে স্বৰ’ভস্কি এচেণ্টৰ সৈতে মট’ বাডছ লুপ ইয়াৰবাডো মুকলি কৰিব ।
Realme 15T
মুকলিৰ তাৰিখ - 2 ছেপ্টেম্বৰ, 2025
ইয়াৰ উপৰিও Realme-এ আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ নতুন স্মাৰ্টফোন Realme 15T ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব । নিশ্চিতকৰণ অনুসৰি এই হেণ্ডছেটত থাকিব 4R Comfort+ AMOLED ডিছপ্লে । ইয়াত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6400 মেক্স চিপছেট থাকিব । ডিভাইচটোত 50 MP ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আৰু 50 MP ছেলফি কেমেৰা থাকিব । ইয়াত 7,000mAh বেটাৰী আৰু 10W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন পেক কৰা হ’ব ।
Design detailed to perfection.— realme (@realmeIndia) August 29, 2025
From ultra-light feel to an ultra-sleek look, the #realme15T is crafted to look great.
Launching on 2nd September at 12 PM.
Know more:https://t.co/PSchpmNTDJhttps://t.co/U1Qq2HmMo5#LooksGreat #realme15Series pic.twitter.com/XuejDeeTXQ
Realme 15T Android 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Realme UI 6.0 ত চলিব, ইয়াত তিনি বছৰৰ বাবে অপাৰেটিং ছিষ্টেম উন্নীতকৰণ আৰু চাৰি বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেট প্ৰদান কৰা হ’ব ।
Tecno Pova Slim 5G
মুকলিৰ তাৰিখ - 4 ছেপ্টেম্বৰ, 2025
চীনৰ ফোন নিৰ্মাতা টেকন’ই ভাৰতত টেকন’ প’ভা শ্লীম 5G ৰ আত্মপ্ৰকাশ নিশ্চিত কৰিছে, নিজকে “বিশ্বৰ আটাইতকৈ শ্লীম থ্ৰীডি কাৰ্ভড ডিছপ্লে 5G স্মাৰ্টফোন” বুলি দাবী কৰি । বাৰ্চিলোনাৰ এমচিডব্লিউত ইয়াক প্ৰথমে টেকনো স্পাৰ্ক শ্লীম হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল, যি মাত্ৰ 5.75 মিলিমিটাৰ মোটা । অৱশ্যে আগন্তুক বাণিজ্যিক হেণ্ডছেটটো কনচেপ্ট ডিভাইচতকৈ মোটা হ’ব পাৰে ।
টেকন’ প’ভা শ্লীমত 6.78 ইঞ্চিৰ অ’এলইডি ডিছপ্লে 144 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত 50MP মেইন কেমেৰা থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 5200mAh বেটাৰী পেক হ’ব পাৰে । ইয়াত এণ্ড্ৰইড 15ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HiOS 15 চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Unlock the door to the future!— tecnomobile (@tecnomobile) August 30, 2025
The gap between ordinary and extraordinary? Just a sliver. Something ultra-slim redefines what's possible. Stay tuned! ⏳#TECNOSlim pic.twitter.com/ZlLfmoZeSn
প্ৰত্যাশিত স্মাৰ্টফোন মুকলি
ছেমছাং গেলেক্সি S25 FE
মুকলিৰ তাৰিখ - 4 ছেপ্টেম্বৰ, 2025
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ টেক জায়ান্ট ছেমছাঙে গেলাক্সি ইভেণ্ট 2025 ৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও নিশ্চিত কৰা হৈছে যে কোম্পানীয়ে গেলাক্সি এছ 25 ছিৰিজত নতুন স্মাৰ্টফোন সংযোজন কৰিব, যিটো ছেমছাং গেলেক্সি S25 FE হেণ্ডছেট হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । স্মাৰ্টফোনৰ লগতে ছেমছাঙে এটা নতুন টেবলেটও মুকলি কৰিব, যিটো হ’ব Tab S11 ছিৰিজ ।
ছেমছাং গেলেক্সি S25 FE ত 6.7 ইঞ্চিৰ এফ এইচ ডি+ ডাইনামিক এমোলেড 2X ডিছপ্লে 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ+ প্ৰটেকচন থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত Exynos 2400 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । হেণ্ডছেটটোৱে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপৰ কথা গৌৰৱ কৰিব পাৰে, য’ত আছে 50 MP মেইন কেমেৰা, 3X অপটিকেল জুমৰ সৈতে 8MP টেলিফটো লেন্স আৰু 12MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা । ছেলফি লোৱাৰ বাবে সন্মুখত 12MP কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ডিভাইচটোত 45W দ্ৰুত তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 4,900mAh বেটাৰী থাকিব পাৰে ।
আশা কৰা হৈছে যে Galaxy S25 FE Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি OneUI 8 ত চলিব ।
এপল আইফোন 17 ছিৰিজ
মুকলিৰ তাৰিখ - 9 ছেপ্টেম্বৰ, 2025
একেদৰে এপলেও নিজৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান এপল ইভেণ্ট 2025 ৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে, য’ত কোম্পানীটোৱে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ আইফোনসমূহ মুকলি কৰিব । আইফোন 17 ছিৰিজ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে য’ত আইফোন 17, আইফোন 17 এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স হেণ্ডছেট থাকিব ।
কেইবাটাও খবৰ অনুসৰি আগন্তুক আইফোন ছিৰিজত প্লাছ ভেৰিয়েণ্টৰ সলনি আইফোন 17 এয়াৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইফালে, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স মডেলত 48MP পেৰিস্কোপ লেন্সৰ সৈতে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও আশা কৰা হৈছে যে আইফোন 17 ছিৰিজত 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে প্ৰ’ম’চন অ’এলইডি ডিছপ্লে থাকিব আৰু ইয়াত A19 প্ৰচেছৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব ।
Oppo F31 ছিৰিজ
মুকলিৰ তাৰিখ - 12-14 ছেপ্টেম্বৰ, 2025 (প্ৰত্যাশিত)
চীনৰ ফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Oppo এ 2025 চনৰ 12 আৰু 14 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত Oppo F31 series উন্মোচন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । টিপষ্টাৰ অভিষেক যাদৱে শ্বেয়াৰ কৰা X post অনুসৰি Oppo F31 series ত Oppo F31, Oppo F31 Pro, আৰু Oppo F31 Pro+ মডেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
পোষ্টটোত দেখুওৱা হৈছে যে Oppo F31 হেণ্ডছেটত MediaTek Dimensity 6300 চিপছেট থাকিব আৰু 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব । Oppo F31 Pro আৰু F31 Pro ত MediaTek Dimensity 7300 প্ৰচেছৰ থাকিব, আনহাতে Oppo F31 Pro+ ত Snapdragon 7 Gen 3 প্ৰচেছৰ থাকিব, য’ত 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে যোৰ কৰা হ’ব।
Oppo F31, F31 Pro, and F31 Pro+ first look. ✅— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 24, 2025
F31 Pro+ specifications
📱 Flat display
🔳 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 processor
🔋 7000mAh battery
- 12GB+256GB
Oppo F31 specifications
🔳 MediaTek Dimensity 6300
🔋 7000 mAh battery
⚡ 80 watt charging
Oppo F31 Pro… pic.twitter.com/LW0Aa4OPGB
যাদৱৰ পোষ্ট অনুসৰি সকলো মডেলতে 7000mAh বেটাৰী থাকিব ।
2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মুকলি কৰা আন স্মাৰ্টফোনসমূহৰ ভিতৰত আছে:
- Lava Agni 4
- Samsung Galaxy F17 5G
- Samsung Galaxy M17 5G
- Motorola Edge 60 Neo
- Redmi Note 15 Pro Series
- Samsung Galaxy M07
লগতে পঢ়ক