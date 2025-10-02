চলিত মাহতেই বজাৰলৈ OnePlus 15 ৰ পৰা Oppo Find X9 Series; আৰু কি কি স্মাৰ্টফোন আছে এই তালিকাত
অক্টোবৰ মাহত বজাৰত মুকলি হ’ব বহু নতুন স্মাৰ্টফোন । সেইবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : October 2, 2025 at 11:12 AM IST
হায়দৰাবাদ: বিগত মাহকেইটাত কেইবাটাও বৃহৎ স্মাৰ্টফোন বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে । জুলাই মাহত ছেমছাং গেলেক্সি জেড ফল্ড 7 আৰু গেলাক্সি জেড ফ্লিপ 7 মুকলি হোৱাৰ বিপৰীতে আগষ্ট মাহত পিক্সেল 10 ছিৰিজ মুকলি কৰা হয় । ছেপ্টেম্বৰ মাহত এপলৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ মুকলি কৰা হয় । এই ছিৰিজত আছে আইফোন 17, আইফোন 17 এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স । অক্টোবৰ মাহটো স্মাৰ্টফোন প্ৰেমীৰ বাবেও এক উত্তম মাহ হ’বলৈ সাজু হৈছে, কিয়নো এই মাহতে কোৱালকমৰ শেহতীয়া আৰু শক্তিশালী প্ৰচেছৰ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট থকা কিছুমান ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰা হ’ব, য’ত ৱানপ্লাছ 15 ও আছে । এই প্ৰতিবেদনত অক্টোবৰ মাহত মুকলি হ’বলগীয়া স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিম ---
1. OnePlus 15 মুকলিৰ সময়সীমা – অক্টোবৰ
ৱানপ্লাছে নিজৰ আগন্তুক স্মাৰ্টফোন ৱানপ্লাছ 15 মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । অক্টোবৰ মাহত মুকলি কৰা হ’ব এই স্মাৰ্টফোনটো । এই ফোনটো ৱানপ্লাছ 13 ৰ উত্তৰাধিকাৰী হ’ব আৰু কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াত পূৰ্বৰ মডেলতকৈ কেইবাটাও উন্নীতকৰণৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব । কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে ৱানপ্লাছ 15 ত 165 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট ডিছপ্লে থাকিব । তদুপৰি কোম্পানীটোৱে ঘোষণা কৰিছে যে ৱানপ্লাছ 15 ত শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট চালিত হ’ব। ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ColorOS 16 ত চলিব । ফোনটোৰ পিছফালে চালে দেখা যায় যে ইয়াৰ কেমেৰা মডিউল OnePlus 13s ৰ সৈতে মিল আছে ।
2. Xiaomi 17, মুকলিৰ সময়সীমা - অক্টোবৰ
যোৱা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱা স্নেপড্ৰেগন ছামিট গ্ল’বেল হাইলাইটছত ছাইঅ’মিয়ে নিজৰ আগন্তুক ফ্লেগশ্বিপ ফোন ছাইঅ’মি 17 ৰ মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছিল । এই ফোনটো শেহতীয়াকৈ চীনত মুকলি কৰা হৈছিল যদিও অতি সোনকালে আন বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব । ছাইঅ’মি 17 ত কোৱালকমৰ শেহতীয়া চিপছেট স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 এছ’চিও থাকিব । এই ফোনটোৰ চীনা মডেলত আছে 6.3 ইঞ্চি 1.5K OLED স্ক্ৰীণ, 7,000mAh বেটাৰী আৰু Qualcomm AI Engine, যিয়ে ডিভাইচটোলৈ কেইবাটাও অন-ডিভাইচ AI বৈশিষ্ট্যও আনিব ।
3. Vivo V60e, মুকলিৰ সময়সীমা - অক্টোবৰ
অক্টোবৰ মাহত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে Vivo V60e । এই ফোনটো Vivo V50e ৰ উত্তৰাধিকাৰী হ’ব পাৰে । খবৰ অনুসৰি ফোনটো মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব, 50MP প্ৰাইমেৰী আৰু 8MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা ছেটআপৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । টিজাৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভিভ’ V60E ত ডাইমণ্ড শ্বিল্ড গ্লাছ প্ৰটেকচনৰ সৈতে কোৱাড কাৰ্ভড ডিছপ্লে থাকিব । পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধৰ বাবে ফোনটোৰ ৰেটিং IP68+IP69 । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 90W ফ্লেছ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হ’ব ।
4. Realme 15 Pro 5G Game of Thrones সংস্কৰণ, মুকলিৰ তাৰিখ - অক্টোবৰ
2025 চনৰ জুলাই মাহত ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছিল Realme 15 Pro 5G । এতিয়া কোম্পানীয়ে এই ফোনটোৰ এটা সীমিত সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition । কিন্তু বিশ্বাস কৰা হৈছে যে এই সীমিত সংস্কৰণৰ ৰূপত মানক সংস্কৰণৰ তুলনাত সামান্য পৰিৱৰ্তনহে হ’ব । এই ফোনত 6.8 ইঞ্চি 1.5K AMOLED স্ক্ৰীণ, Snapdragon 7 Gen 4 SoC, আৰু 50MP ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । Realme 15 Pro 5G ত 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰীও আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66 + IP68 + IP69 ৰেটিং আছে ।
5. Oppo Find X9 Series - মুকলিৰ তাৰিখ - অক্টোবৰ 16
16 অক্টোবৰত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে Oppo Find X9 series । এই ছিৰিজত Find X9 আৰু Find X9 Pro ফোন অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্টত 1.5K ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.59 ইঞ্চিৰ অ’এলইডি ফ্লেট ডিছপ্লে থাকিব । কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে এই ছিৰিজৰ দুয়োটা মডেলতে ক্ৰমে 7025 mAh আৰু 7500mAh বেটাৰী থাকিব । অপ্প’ৰ এক অফিচিয়েল ৰিপ’ৰ্ট অনুসৰি অ’প’ ফাইণ্ড X9 ভেলভেট টাইটানিয়াম, ফ্ৰষ্ট হোৱাইট আৰু মিষ্ট ব্লেক ৰঙত মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আনহাতে ফাইণ্ড এX9 প্ৰ’ ভেলভেট টাইটানিয়াম আৰু ফ্ৰষ্ট হোৱাইট ৰঙত মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ওপৰৰ তালিকাখনৰ বাহিৰেও অক্টোবৰ মাহত মুকলি হ’ব পৰা আন কেইবাটাও স্মাৰ্টফোন আছে ---
