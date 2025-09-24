প্ৰথম 1000 গ্ৰাহকৰ বাবে বিশেষ অফাৰ মূল্যত Ultraviolette এ মুকলি কৰিলে X47 Electric Motorcycle
প্রথমাৱস্থাত 1000 গ্ৰাহকৰ বাবে Ultraviolette এ তেওঁলোকৰ শেহতীয়া X 47 ক্ৰছঅভাৰ 2.49 লাখ টকাত উপলব্ধ কৰিছে ৷ ৰেহাই শেষ হ’লে মূল্য হ’ব 2.74 লাখ ৷
Published : September 24, 2025 at 11:39 AM IST
হায়দৰাবাদ: বেংগালুৰুস্থিত Ultraviolette এ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ শেহতীয়া ইলেক্ট্ৰিক এডভেঞ্চাৰ মটৰ চাইকেল X 47 ক্ৰছঅভাৰ । 2.49 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যৰ X47 হৈছে সংহত ৰাডাৰ আৰু কেমেৰা প্ৰযুক্তিৰ সৈতে বিশ্বৰ প্ৰথমখন প্ৰডাকচন মটৰ চাইকেল, যিয়ে ভাৰত আৰু বিশ্বজুৰি ৰাইডাৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বাৰ বৃদ্ধি কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে এই মূল্য প্ৰথম 1000 গ্ৰাহকৰ বাবেহে ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক এডিভি
Ultraviolette X47 বহুমুখীতাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে, চহৰৰ যাতায়ত আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূখণ্ডত নিৰৱচ্ছিন্ন পৰিৱেশন প্ৰদান কৰে । 200 মিলিমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স, উলম্ব এৰগ'নমিক্স আৰু বিমান-প্ৰেৰিত ডিজাইনৰ সৈতে, ই দৈনিক যাতায়ত আৰু দীঘলীয়া যাত্ৰা দুয়োটাৰে বাবে আৰাম আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায় ।
শক্তি আৰু পৰিৱেশন
X47 ইলেক্ট্ৰিক এডিভিত 10.3 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী আছে, যিয়ে পিছৰ চকাত 40 এচপি (30 কিলোৱাট) আৰু 610 এনএম টৰ্ক প্ৰদান কৰে । বাইকখনে ঘণ্টাত 0–60 কিলোমিটাৰৰ পৰা 2.7 ছেকেণ্ডত গতি কৰে, ঘণ্টাত 145 কিলোমিটাৰ গতি লাভ কৰে আৰু 323 কিলোমিটাৰ আইডিচি ৰেঞ্জৰ গৌৰৱ কৰে । ৰাইডাৰসকলে পথৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্লাইড, কম্বেট আৰু বেলিষ্টিক মোডৰ মাজত চুইচ কৰিব পাৰে ।
এজন দুঃসাহসিক ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে এই স্পেচিফিকেশনসমূহ এই কথা বিবেচনা কৰিলে প্ৰলোভনজনক যে ৰয়েল এনফিল্ডেও হিমালয়ৰ ইলেক্ট্ৰিক সংস্কৰণৰ কাম কৰি আছে । বৰ্তমানলৈকে দুয়োখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত সঠিক তুলনা সম্ভৱ নহয় কাৰণ ৰয়েল এনফিল্ডে এতিয়াও হিমালয়ান ইলেক্ট্ৰিক সম্পৰ্কে তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
অত্যাধুনিক সুৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি
Ultraviolette ৰ ইউভি হাইপাৰচেন্স ৰাডাৰ ইনটেলিজেন্সে X47 ক ব্লাইণ্ড-স্পট মনিটৰিং, লেন চেঞ্জ এচিষ্ট, পিছফালৰ সংঘৰ্ষৰ সতৰ্কবাণী আৰু অভাৰটেক এলাৰ্টৰ সৈতে সজ্জিত কৰিছে, যাৰ ফলত ই এডভান্সড ৰাইডাৰ এচিষ্টেন্স চিষ্টেমযুক্ত ভাৰতৰ প্ৰথমখন মটৰ চাইকেল । আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে দশম প্ৰজন্মৰ বছ ডুৱেল-চেনেল এবিএছ, 3-লেভেল ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল, ৰেডিয়েল অল-টেৰেইন টায়াৰ আৰু অতিৰিক্ত সুৰক্ষাৰ বাবে এটা সংহত ডেচকেম ছিষ্টেম ।
উদ্ভাৱনৰ চাৰ্জিং
Ultraviolette X47 এ বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তি ঘন বায়ু শীতল অনব’ৰ্ড চাৰ্জাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে, যিয়ে টাইপ 2 এচি চাৰ্জিঙৰ লগতে ডিচি ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । নতুন পেৰেলেল বুষ্ট চাৰ্জিং প্ৰযুক্তিয়ে চাৰ্জিং আউটপুট দুগুণ কৰে, যাৰ ফলত চাৰ্জিঙৰ সময় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ।
বুকিং আৰু উপলব্ধতা
Ultraviolette X47 ৰ বুকিং এতিয়া অফিচিয়েল আল্ট্ৰাভায়োলেট ৱেবছাইটত 999 ত মুকলি কৰা হৈছে, সমগ্ৰ ভাৰততে 2025 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই দুচকীয়াখনৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব । 2026 চনত গ্লোবেল ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব ।
