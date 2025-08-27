হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী TVS মটৰ কোম্পানীয়ে মুকলি কৰিছে TVS Raider Super Squad Edition ৰ দুটা নতুন ভেৰিয়েন্ট । নতুন ভিন্নতাসমূহে জনপ্ৰিয় মাৰ্ভেলৰ ছুপাৰহিৰো চৰিত্ৰ - ডেডপুল আৰু উলভাৰাইনৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত । অৰ্থাৎ এতিয়া ৰাইডাৰে কেৱল প্ৰদৰ্শনতে নহয়, ডিজাইন আৰু শৈলীতো এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিব । এই সংস্কৰণটো ব্যক্তিত্ব আৰু মনোভাৱৰ সৈতে নিজৰ বাইকখন সংযোগ কৰিব বিচৰা যুৱ ৰাইডাৰসকলক মনত ৰাখি ডিজাইন কৰা হৈছে ।
এই শেহতীয়া ভেৰিয়েন্টত টিভিএছ মটৰৰ iGO Assist চিষ্টেম আৰু Glide Through Traffic (GTT) প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য আছে । টিভিএছ ছুপাৰ স্কোয়াড সংস্কৰণৰ সংযোজনৰ লগে লগে টিভিএছ ৰেইডাৰ ৰেঞ্জত এতিয়া 6 টা ভেৰিয়েণ্ট আছে, যাৰ ফলত নতুন মডেলটোক শীৰ্ষ স্পেক এছএক্স সংস্কৰণৰ তলত ৰখা হৈছে ।
TVS Raider Super Squad Edition: ইঞ্জিন আৰু পাৰফৰমেন্স
TVS Raider এছএছই একেটা 124.8 CC, 3 ভালভ ইঞ্জিনেৰে চালিত যিয়ে 7500 আৰপিএমত 11.2 বিএইচপি শক্তি আৰু 6000 আৰপিএমত 11.75 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । বাইকখনত এতিয়া iGO Assist with Boost Mode ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিয়ে মসৃণ ত্বৰণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও জিটিটি (গ্লাইড থ্ৰু টেকন’লজি)-এ কম গতিবেগত চলাবলৈ সহজ কৰি তোলাত সহায় কৰে আৰু ইন্ধনৰ অৰ্থনীতি বৃদ্ধি কৰে ।
ডিজাইন আৰু গ্রাফিক্স
নতুন ছুপাৰ স্কোয়াড সংস্কৰণত ডেডপুল আৰু উলভাৰাইনৰ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত অনন্য গ্রাফিক্স আৰু ডেকেলৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে ৰেইডাৰ 125 ক ইয়াৰ ছেগমেণ্টত এক এডভাৰেঞ্চ আৰু অনন্য পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে । 2023 চনৰ আগষ্ট মাহত আইৰন মেন আৰু ব্লেক পেন্থাৰৰ ভেৰিয়েন্ট মুকলি কৰাৰ পিছত ভাৰতত মাৰ্ভেল থিমযুক্ত সংস্কৰণ আগবঢ়োৱা প্ৰথমখন মটৰ চাইকেল হিচাপে পৰিগণিত হয় TVS Raider Super Squad Edition ।
সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ
নতুন ভেৰিয়েন্টসমূহে সম্পূৰ্ণ সংযুক্ত ৰিভাৰ্ছ এলচিডি ক্লাষ্টাৰ লাভ কৰে, য’ত ৰাইড ডাটা এনালাইটিক্স, নেভিগেচন এচিষ্ট, কল/এছএমএছ এলাৰ্টৰ দৰে 85 টাতকৈও অধিক বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ছাচপেনচনৰ বাবে সন্মুখত টেলিস্কোপিক ফৰ্ক আৰু পিছফালে প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল মনোশ্বক প্ৰদান কৰা হৈছে । বাইকখনত 17 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল আছে, য’ত 80/100 ছেকচন ফ্ৰন্ট আৰু 100/90 ছেকচন ৰিয়াৰ টিউবলেছ টায়াৰ আছে ।
মূল্য, বুকিং আৰু উপলব্ধতা
নতুন TVS Raider ছুপাৰ স্কোয়াড এডিচনৰ এক্স শ্ব’ৰুম মূল্য প্ৰায় এক লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই বাইকখন কিনিবলৈ আগ্ৰহী গ্ৰাহকে অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰে বা আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ ডিলাৰশ্বিপলৈ গৈ বুকিং কৰিব পাৰে । অতি সোনকালে ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতত নতুন TVS Raider ছুপাৰ স্কোয়াড এডিচনৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে হিৰো এক্সট্ৰিম 125R, হোণ্ডা SP125 আৰু বাজাজ পালছাৰ N125 ৰ দৰে অন্যান্য বাইকৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।
লগতে পঢ়ক