হায়দৰাবাদ: টিভিএছ মটৰ্ছে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ টিভিএছ অৰ্বিটাৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ । এই স্কুটিখনৰ আৰম্ভণি মূল্য 99,900 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) । ই টিভিএছৰ বৰ্তমানৰ আইকিউব মডেলৰ সৈতে মিল আছে । কিন্তু, স্কুটাৰখন iQubeতকৈ অধিক শক্তিশালী আৰু পাৱাৰ ৰেটিঙত Vida VX2, Bajaj Chetak আৰু Ola S1 ৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈদ্যুতিক বাহন ক্ৰয় কৰাসকলৰ বাবে ই এক উত্তম পছন্দ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বৈশিষ্ট্য আৰু ডিজাইন
TVS Orbiter ৰ ডিজাইন iQube ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক । এই স্কুটাৰখনত কোনো জটিল আকৃতি নাই । স্কুটাৰখনৰ ডিজাইন এটা সহজ আৰু আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ আঁচনিৰ সৈতে বহু ৰঙৰ ৰং আঁচনিৰে সজাই তোলা হৈছে । হেডলেম্প ক্লাষ্টাৰ স্কুটাৰৰ ওপৰত ৰখা হয়, আনহাতে ডি আৰ এল (দিনৰ ভাগত চলি থকা লাইট) সন্মুখৰ এপ্ৰ’নত আছে । ইয়াৰ বাবেই স্কুটাৰখনে আধুনিক আৰু ষ্টাইলিছ ৰূপ লাভ কৰিছে । স্কুটাৰখনৰ আসনৰ ডিজাইন ফ্লেট, যিয়ে আৰোহীক আৰামদায়ক আসন প্ৰদান কৰে । তদুপৰি 165 মিলিমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আৰু 14 ইঞ্চিৰ চকাই চহৰৰ পথত মসৃণ পৰিৱৰ্তনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও 34 লিটাৰৰ আণ্ডাৰচিট ষ্ট’ৰেজ ফেচিলিটিটো দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী, যাৰ ফলত ৰাইডাৰৰ লাগেজৰ বাবে যথেষ্ট ঠাই পোৱা যায় ।
পৰিৱেশন আৰু পৰিসৰ
TVS Orbiter ত 2.2 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী পেক আছে, যিয়ে প্ৰতিটো চাৰ্জাৰত 158 কিলোমিটাৰ কাৰ্যকৰী ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে । চহৰ এখনত দৈনিক অহা-যোৱাৰ বাবে এই ৰেঞ্জ যথেষ্ট । স্কুটাৰখনত হাব মাউণ্টেড ইলেক্ট্ৰিক মটৰ আছে, যিটো ইন্ধনযুক্ত আৰু 0-80% চাৰ্জিঙৰ বাবে তিনি ঘণ্টাৰো কম সময়ৰ প্ৰয়োজন । ইয়াৰ বাবেই স্কুটাৰ ব্যৱহাৰিক আৰু ব্যৱহাৰত সহজ হৈ পৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰিজেনেৰেটিভ ব্ৰেকিং, টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ছাচপেনচন আৰু ফ্ৰন্ট ডিস্ক আৰু ৰিয়াৰ ড্ৰাম ব্ৰেক । ইয়াৰ উপৰিও ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, এল ই ডি হেডলেম্প আৰু ৰাইড মোডৰ দৰে বৈশিষ্ট্যই স্কুটাৰৰ অভিজ্ঞতাক অধিক চহকী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
মূল্য আৰু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী
99,900 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা TVS Orbiter এ বজাৰৰ অন্যতম এখন সুলভ মূল্যৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ । এই স্কুটাৰখনে OLA S1X, Hero Vida VX আৰু বাজাজ চেটকৰ দৰে আন মডেলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । টিভিএছত Battery-as-a-Service (BaaS) বিকল্পও আছে, যাৰ ফলত গ্ৰাহকে কম খৰচত স্কুটাৰখন কিনিব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰ অনুসৰি বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বাবে বিশেষকৈ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তৰৰ চহৰত স্কুটাৰখনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বজাৰৰ অৱস্থা আৰু আশা
TVS Orbiter নিজেই হৈছে সুলভ মূল্য, উন্নত বৈশিষ্ট্য আৰু আকৰ্ষণীয় ৰেঞ্জৰ এক উৎকৃষ্ট সংমিশ্ৰণ । আজি মুকলি হোৱা এই স্কুটাৰখনে টিভিএছৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ পৰ্টফলিঅ’ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু ভাৰতীয় গ্ৰাহকসকলক পৰিৱেশ অনুকূল আৰু ব্যৱহাৰিক ভ্ৰমণ বিকল্প প্ৰদান কৰিব ।
