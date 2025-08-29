হায়দৰাবাদ: TVS Ntorq 150 অহা 4 ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা হ’ব । এই নতুন মডেলৰ জৰিয়তে TVS এ নিজৰ স্প’ৰ্টী স্কুটাৰ লাইন আপ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু ভাৰতীয় বজাৰত হিৰো ক্সুম 160 আৰু ইয়ামাহা এৰ’ক্স 155 ৰ দৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বীক এপ্ৰিলিয়াৰ 160 CC স্কুটাৰ ৰেঞ্জৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দীতা আগবঢ়াবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । বৰ্তমান টিভিএছত 300 CC মাৰ্কৰ তলত লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন নাই, গতিকে কোম্পানীয়ে এনটৰ্ক 150 ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নতুন মটৰ নিৰ্মাণ কৰিব নে কম প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে অধিক খৰচী এয়াৰ কুল্ড ইউনিট বাছি ল’ব সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷ অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান পৰ্যন্ত একো জানিব পৰা হোৱা নাই ।
ইয়াৰ স্থানচ্যুতিৰ ফলত এনটৰ্ক 150 ত চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি অন্ততঃ একক চেনেলৰ এবিএছ সজ্জিত হ’ব । ক্ৰেতাসকলে টিভিএছেও আশা কৰিব পাৰে যে টিভিএছে দীঘলীয়া বৈশিষ্ট্যৰ তালিকা আৰু কঠিন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ডৰ শক্তিসমূহ প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত এইটো ব্ৰেণ্ডটোৰ আজি পৰ্যন্ত আটাইতকৈ বৃহৎ ICE স্কুটাৰ । Ntorq 150 য়ে সৰু Ntorq ৰ স্প’ৰ্টী ষ্টাইলিং আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰা হৈছে, ইয়াৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ দৰেই দুয়োটা মূৰত 14 ইঞ্চিৰ চকাত চলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এনটৰ্ক 150 ৰ মুকলি টিভিএছৰ আগন্তুক এণ্ট্ৰি লেভেল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰৰ সৈতে মিলিব । আন 150 CC স্কুটাৰৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 লাখ টকা, টিভিএছে Ntorq 150ক একেধৰণৰ বলপাৰ্কত স্থান দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । মুকলি হ’বলগীয়া Ntorq 150 ৰ যান্ত্ৰিক সবিশেষ বৰ্তমানেও কোম্পানীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ।
