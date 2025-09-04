ETV Bharat / technology

নতুন ডিজাইনৰ সৈতে বজাৰত মুকলি হ’ল বহু প্ৰত্যাশিত TVS Ntorq 150 স্কুটাৰ - TVS NTORQ 150 LAUNCHED IN INDIA

টিভিএছ মটৰে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিলে বহু প্ৰত্যাশিত TVS Ntorq 150 স্কুটাৰ । ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 1.19 টকা ।

হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী টিভিএছ মটৰ কোম্পানীয়ে ভাৰতীয় বজাৰত নিজৰ বহু প্ৰত্যাশিত TVS Ntorq 150 স্কুটাৰ মুকলি কৰি নিজৰ এনটৰ্ক লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, টিভিএছ মটৰৰ Ntorq ব্ৰেণ্ডে ভাৰতীয় বজাৰত অপৰিসীম সফলতা লাভ কৰিছে ।

জনাওঁ যে যোৱা সাত বছৰত টিভিএছ Ntorq 125 এ স্প’ৰ্টী 125cc স্কুটাৰ ছেগমেণ্টত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এতিয়া Ntorq 150 য়েও নিজৰ ছেগমেণ্টত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে এই স্কুটাৰখন মুঠ দুটা ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰিছে । য’ত ইয়াৰ বেচ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 1.19 লাখ আৰু টি এফ টি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 1.29 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৰখা হৈছে ।

TVS Ntorq 150 ডিজাইন

নতুন Ntorq 150 ৰ ফ্ৰেমটোও TVS Ntorq 125 ৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ বহুতো মূল স্পেচিফিকেশন একে । TVS Ntorq 150 ৰ দৈৰ্ঘ, হুইলবেছ (1285 মিলিমিটাৰ), গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স (155 মিলিমিটাৰ), আণ্ডাৰচিট ষ্ট’ৰেজ স্পেচ (22 লিটাৰ) আৰু ইন্ধন টেংকৰ ক্ষমতা (5.8 লিটাৰ) টিভিএছ এনটৰ্ক 125 ৰ সৈতে হুবহু একে ।

আশা কৰা হৈছিল যে নতুন Ntorq 150 ত TVS Motor এ 14 ইঞ্চিৰ চকা ব্যৱহাৰ কৰিব, কিন্তু কোম্পানীয়ে ইয়াত Ntorq 125 ৰ দৰে 12 ইঞ্চিৰ চকা ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাতে মূল মডেলৰ চঞ্চলতা বজাই ৰখা হয় । এই স্কুটাৰখনৰ কাৰ্ব ওজন 115 কিলোগ্ৰামত ৰখা হৈছে, যিটো Ntorq 125 তকৈ মাত্ৰ কেইকিলোগ্ৰাম বেছি যদিও ইয়াৰ প্ৰতিযোগীতকৈ বহু লঘু ।

TVS Ntorq 150 ৰ ডিজাইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ ডিজাইন একেবাৰে বেলেগ । এই স্কুটাৰখনত এপ্ৰ’নৰ ওপৰত কোৱাড প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তলত স্প্লিট এল ই ডি ডেটাইম ৰান লাইট লগোৱা হয় । Ntorq 150 ত এৰো উইংলেটও নতুন, যাৰ বিষয়ে কোম্পানীয়ে কয় যে ই কেৱল ষ্টাইলিঙৰ বাবেই নহয়, ই কাৰ্যক্ষমও ।

ইয়াৰ উপৰিও স্কুটাৰখনৰ হেণ্ডেলবাৰটো কোনো বাহ্যিক ডিজাইন নোহোৱাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত এই স্কুটাৰখনক মটৰ চাইকেলৰ দৰে অনুভৱ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত এডজাষ্টেবল ব্ৰেক লিভাৰো স্থাপন কৰা হৈছে। স্কুটাৰখনৰ আসনৰ উচ্চতা 770 মিলিমিটাৰ ৰখা হৈছে, আনহাতে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ 765 মিলিমিটাৰ ।

TVS Ntorq 150 ইঞ্জিন

নতুন Ntorq 150 ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে ইয়াৰ ইঞ্জিন । স্কুটাৰখনত Ntorq 125 ৰ ইঞ্জিনৰ ব’ৰ-আউট, লং ষ্ট্ৰ’ক সংস্কৰণ আছে, যিটো লাইটাৰ পিষ্টন আৰু হাইব্ৰিড সহায় আগবঢ়োৱা ইন্টিগ্ৰেটেড ষ্টাৰ্টাৰ জেনেৰেটৰ (ISG)ৰ সৈতে আহে । এই ইঞ্জিনে 7000 আৰ পি এমত সৰ্বোচ্চ শক্তি 12.7 বি এইচ পি আৰু 5500 আৰ পি এমত 14.2 এন এমৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।

টিভিএছ মটৰে অতিৰিক্ত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে Ntorq 125 ৰ পৰা লোৱা কন্টিনিউয়ালি ভেৰিয়েবল ট্ৰেন্সমিছন (CVT)কো উন্নীত কৰিছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে TVS Ntorq 150 য়ে মাত্ৰ 6.3 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 0-60 কিলোমিটাৰ গতিবেগ লাভ কৰিব পাৰে । এই স্কুটাৰখনৰ সৰ্বোচ্চ গতি ঘণ্টাত 104 কিলোমিটাৰ । উল্লেখ্য যে এই গতিবেগেৰে ই আজিলৈকে টিভিএছৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম পেট্ৰ’ল স্কুটাৰত পৰিণত হৈছে ।

TVS Ntorq 150 ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্কুটাৰখনত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, Ntorq 150 ৰ শীৰ্ষ ভেৰিয়েণ্টত 5 ইঞ্চিৰ TFT ৰঙীন ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য’ত rev কাউণ্টাৰ আৰু লেপ টাইমাৰকে ধৰি আন বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টত স্মাৰ্টৱাটচ (এণ্ড্ৰইড আৰু এপল)ৰ লগতে এলেক্সা ইন্টিগ্ৰেচনো আছে ।

TVS Ntorq 150 ৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ

নতুন TVS Ntorq 150 ত উপলব্ধ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই স্কুটাৰখনত সন্মুখৰ ডিস্ক ব্ৰেকৰ লগতে বছৰ একক চেনেল এণ্টি-লক ব্ৰেকিং চিষ্টেম (এবিএছ) আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চুইচেবল ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল চিষ্টেমও আছে । ভাৰতীয় বজাৰত টিভিএছ এনটৰ্ক 150 এপ্ৰিলিয়া এছ আৰ 160 আৰু ইয়ামাহা এৰক্স 155 ৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।

